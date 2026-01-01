Implementează TubeSync cu un singur click.
Sincronizează și descarcă automat canale și playlisturi YouTube pe VPS-ul tău, ca un PVR pentru video online.
Alege un plan VPS pentru TubeSync
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TubeSync
TubeSync este un instrument în stil PVR, cu auto-găzduire, pentru YouTube, care monitorizează canalele și playlisturile și descarcă automat videoclipuri noi pe măsură ce sunt publicate. Funcționează ca un DVR pentru conținutul online, menținând biblioteca ta media actualizată fără intervenție manuală.
Auto-găzduirea TubeSync pe un VPS înseamnă că descărcările rulează continuu în fundal în timp ce dispozitivele tale sunt oprite. Se integrează cu serverele media Plex și Jellyfin, gestionează metadatele și miniaturile automat și acceptă filtrarea după cuvinte cheie și praguri de calitate pentru a economisi spațiu de stocare.
Funcționalități cheie ale TubeSync
Sincronizare automată a canalelor
Monitorizează canalele YouTube și playlisturile și descarcă automat videoclipuri noi imediat ce sunt publicate.
Integrare Plex și Jellyfin
Videoclipurile descărcate sunt organizate cu metadate și miniaturi corespunzătoare pentru un import fără probleme în bibliotecile Plex sau Jellyfin.
Controlul calității
Setează limite maxime de rezoluție și preferințe de format pentru a echilibra calitatea video cu spațiul de stocare disponibil.
Filtrare cuvinte cheie
Filtrează ce videoclipuri să descarci pe baza cuvintelor cheie din titlu, excluzând conținutul care nu se potrivește intereselor tale.
De ce să rulezi TubeSync pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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