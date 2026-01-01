TubeSync este un instrument în stil PVR, cu auto-găzduire, pentru YouTube, care monitorizează canalele și playlisturile și descarcă automat videoclipuri noi pe măsură ce sunt publicate. Funcționează ca un DVR pentru conținutul online, menținând biblioteca ta media actualizată fără intervenție manuală.

Auto-găzduirea TubeSync pe un VPS înseamnă că descărcările rulează continuu în fundal în timp ce dispozitivele tale sunt oprite. Se integrează cu serverele media Plex și Jellyfin, gestionează metadatele și miniaturile automat și acceptă filtrarea după cuvinte cheie și praguri de calitate pentru a economisi spațiu de stocare.