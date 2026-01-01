Twingate Connector este componenta on-premises a platformei Twingate de acces la rețea cu încredere zero (ZTNA). Rulează pe VPS-ul tău și stabilește tuneluri criptate doar de ieșire către releul cloud al Twingate — fără reguli de firewall de intrare, fără porturi deschise și fără a necesita configurarea clientului VPN pentru echipa ta.

Găzduirea conectorului pe un VPS îl plasează aproape de resursele tale private, permițând controlul accesului bazat pe identitate la nivel de resursă. Doar utilizatorii autentificați și autorizați pe dispozitive aprobate pot accesa serviciile protejate, înlocuind extinderea tradițională a VPN-ului cu politici de acces per aplicație.