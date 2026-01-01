Implementează Twingate Connector printr-o instalare cu un singur click.
Conector de acces la rețea Zero Trust care securizează accesul la resurse private fără a expune porturi sau a gestiona VPN-uri.
Alege un plan VPS pentru Twingate Connector
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Twingate Connector
Twingate Connector este componenta on-premises a platformei Twingate de acces la rețea cu încredere zero (ZTNA). Rulează pe VPS-ul tău și stabilește tuneluri criptate doar de ieșire către releul cloud al Twingate — fără reguli de firewall de intrare, fără porturi deschise și fără a necesita configurarea clientului VPN pentru echipa ta.
Găzduirea conectorului pe un VPS îl plasează aproape de resursele tale private, permițând controlul accesului bazat pe identitate la nivel de resursă. Doar utilizatorii autentificați și autorizați pe dispozitive aprobate pot accesa serviciile protejate, înlocuind extinderea tradițională a VPN-ului cu politici de acces per aplicație.
Funcționalități cheie ale Twingate Connector
Fără porturi de intrare deschise
Conectorul utilizează conexiuni doar de ieșire, astfel încât VPS-ul tău nu necesită niciodată reguli de firewall de intrare care să-ți expună perimetrul rețelei.
Acces bazat pe identitate
Deciziile de acces se aplică per resursă și per utilizator, înlocuind accesul VPN extins la nivel de rețea cu politici granulare.
Încrederea dispozitivului
Necesită verificări de sănătate a dispozitivelor înainte de a acorda acces, asigurând că doar dispozitivele gestionate și conforme pot accesa resurse protejate.
Implementare simplă
Lansează în câteva minute doar cu un nume de rețea și un token de acces — fără configurare complexă a serverului VPN sau gestionare PKI.
De ce să rulezi Twingate Connector pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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