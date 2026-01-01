Woodpecker CI este un fork comunitar ușor al Drone CI care oferă o platformă simplă de integrare și livrare continuă. Pipeline-urile sunt definite ca fișiere YAML simple în depozitele tale, iar Woodpecker le rulează automat la evenimente de push, pull request sau tag, printr-o integrare GitHub OAuth.

Auto-găzduirea Woodpecker CI pe un VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de build, fără facturare pe minut sau limite de locuri. Notă: înainte de a implementa, creează o aplicație GitHub OAuth cu URL-ul de callback setat la URL-ul instanței tale Woodpecker, apoi furnizează Client ID-ul și Secretul în timpul procesului de configurare.