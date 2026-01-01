Implementează Woodpecker CI printr-o instalare cu un singur click.
Platformă CI/CD open-source ușoară, cu integrare nativă GitHub pentru testare, construire și implementare automată.
Alege un plan VPS pentru Woodpecker CI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Woodpecker CI
Woodpecker CI este un fork comunitar ușor al Drone CI care oferă o platformă simplă de integrare și livrare continuă. Pipeline-urile sunt definite ca fișiere YAML simple în depozitele tale, iar Woodpecker le rulează automat la evenimente de push, pull request sau tag, printr-o integrare GitHub OAuth.
Auto-găzduirea Woodpecker CI pe un VPS îți oferă control complet asupra infrastructurii tale de build, fără facturare pe minut sau limite de locuri. Notă: înainte de a implementa, creează o aplicație GitHub OAuth cu URL-ul de callback setat la URL-ul instanței tale Woodpecker, apoi furnizează Client ID-ul și Secretul în timpul procesului de configurare.
Funcționalități cheie ale Woodpecker CI
Definiții de conductă YAML
Definește pipeline-uri de construire, testare și implementare ca fișiere .woodpecker.yaml comise alături de codul aplicației tale.
Integrare GitHub
Declanșează automat pipeline-uri la evenimente de tip push, pull request și tag prin GitHub OAuth, fără webhook-uri suplimentare.
Construcții native Docker
Fiecare etapă a fluxului rulează într-un container Docker, oferind medii de construire curate, izolate și reproductibile.
Pași paraleli
Rulează pași independenți de pipeline în paralel pentru a reduce timpul total de construire pentru proiecte multi-componente.
Gestionare secrete
Stochează cheile API și acreditările ca secrete de pipeline criptate, accesibile pașilor, fără a le expune în fișiere YAML.
De ce să rulezi Woodpecker CI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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