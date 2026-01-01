Instalează Wiki.js printr-o instalare cu un singur click.
Platformă wiki modernă open-source cu editare WYSIWYG, căutare full-text, controlul versiunilor și suport multi-autentificare.
Alege un plan VPS pentru Wiki.js
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wiki.js
Wiki.js este o platformă wiki modernă, auto-găzduită, construită pe Node.js și susținută de PostgreSQL. Oferă un editor vizual WYSIWYG alături de suport Markdown, căutare full-text, istoric al versiunilor pentru fiecare pagină și politici de control al accesului granular — ceea ce o face potrivită atât pentru baze de cunoștințe personale, cât și pentru documentația întreprinderilor.
Auto-găzduirea Wiki.js pe un VPS menține documentația privată și accesibilă fără un abonament SaaS. Se integrează cu LDAP, OAuth, SAML și zeci de furnizori externi de autentificare, suportă peste 40 de limbi de interfață și oferă backend-uri de stocare bazate pe module, inclusiv Git și stocare de obiecte în cloud.
Funcționalități cheie ale Wiki.js
Opțiuni de editare bogate
Scrie cu un editor vizual WYSIWYG, Markdown simplu sau un editor AsciiDoc, în funcție de preferințele și nivelul tău de calificare.
Căutare text integral
Găsește orice conținut instantaneu pe toate paginile wiki cu indexare rapidă și precisă a textului integral, alimentată de backend-ul PostgreSQL.
Istoricul versiunilor
Fiecare editare de pagină este versionată, permițându-ți să compari modificările în timp și să restaurezi orice versiune anterioară a conținutului.
Control acces
Definește permisiuni granulare de citire și scriere pe pagină, grup sau secțiune pentru a controla cine poate vizualiza sau edita fiecare parte a wiki-ului.
Integrare Multi-auth
Conectează-te la LDAP, OAuth 2.0, SAML sau la oricare dintre zecile de furnizori de autentificare socială pentru autentificarea centralizată a utilizatorilor.
De ce să rulezi Wiki.js pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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