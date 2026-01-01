Wiki.js este o platformă wiki modernă, auto-găzduită, construită pe Node.js și susținută de PostgreSQL. Oferă un editor vizual WYSIWYG alături de suport Markdown, căutare full-text, istoric al versiunilor pentru fiecare pagină și politici de control al accesului granular — ceea ce o face potrivită atât pentru baze de cunoștințe personale, cât și pentru documentația întreprinderilor.

Auto-găzduirea Wiki.js pe un VPS menține documentația privată și accesibilă fără un abonament SaaS. Se integrează cu LDAP, OAuth, SAML și zeci de furnizori externi de autentificare, suportă peste 40 de limbi de interfață și oferă backend-uri de stocare bazate pe module, inclusiv Git și stocare de obiecte în cloud.