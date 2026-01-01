Reducere de până la 69% pentru GoCD

Implementează GoCD printr-o instalare cu un singur click.

Server de livrare continuă open-source cu modelare puternică de pipeline, maparea fluxului de valoare și gestionarea dependențelor pentru fluxuri de lucru complexe de lansare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează GoCD printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu GoCD

GoCD este un server de livrare continuă dezvoltat de ThoughtWorks care depășește CI-ul de bază pentru a modela întregul pipeline de livrare software. Punctul său forte principal este capacitatea de a defini pipeline-uri complexe cu dependențe fan-in și fan-out, permițând echipelor să reprezinte exact modul în care codul se deplasează de la commit la producție peste mai multe etape, medii și piste paralele.

Vizualizarea Hărții Fluxului de Valoare (Value Stream Map) oferă echipelor o vizualizare în timp real a fiecărei compilări și implementări de-a lungul întregului pipeline, făcând ușor să identifice blocajele și să înțeleagă starea oricărei lansări. GoCD rulează printr-o arhitectură ușoară server-și-agent, astfel încât capacitatea de compilare se scalează pur și simplu prin adăugarea mai multor agenți. Auto-găzduirea asigură că configurațiile pipeline-ului tău, artefactele și istoricul implementărilor rămân în întregime sub controlul tău.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale GoCD

Cartografierea fluxului de valoare

Vizualizează fiecare compilare și implementare pe întregul pipeline în timp real, făcând blocajele și starea lansării imediat vizibile.

Modelare pipeline

Modelează dependențe complexe de tip fan-in și fan-out între pipeline-uri pentru a reprezenta cu exactitate modul în care codul circulă de la commit la producție.

Execuție paralelă

Rulează mai multe etape și sarcini în paralel într-un pipeline pentru a reduce timpii de construire și a maximiza utilizarea infrastructurii.

Scalare bazată pe agenți

Adaugă agenți de compilare pentru a scala capacitatea orizontal — fiecare agent preia sarcini de la server și le execută independent.

Pipeline ca și cod

Stochează configurațiile pipeline-ului în depozitul tău git și lasă GoCD să sincronizeze și să aplice automat modificările la fiecare push.

De ce să rulezi GoCD pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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