Implementează GoCD printr-o instalare cu un singur click.
Server de livrare continuă open-source cu modelare puternică de pipeline, maparea fluxului de valoare și gestionarea dependențelor pentru fluxuri de lucru complexe de lansare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GoCD
GoCD este un server de livrare continuă dezvoltat de ThoughtWorks care depășește CI-ul de bază pentru a modela întregul pipeline de livrare software. Punctul său forte principal este capacitatea de a defini pipeline-uri complexe cu dependențe fan-in și fan-out, permițând echipelor să reprezinte exact modul în care codul se deplasează de la commit la producție peste mai multe etape, medii și piste paralele.
Vizualizarea Hărții Fluxului de Valoare (Value Stream Map) oferă echipelor o vizualizare în timp real a fiecărei compilări și implementări de-a lungul întregului pipeline, făcând ușor să identifice blocajele și să înțeleagă starea oricărei lansări. GoCD rulează printr-o arhitectură ușoară server-și-agent, astfel încât capacitatea de compilare se scalează pur și simplu prin adăugarea mai multor agenți. Auto-găzduirea asigură că configurațiile pipeline-ului tău, artefactele și istoricul implementărilor rămân în întregime sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale GoCD
Cartografierea fluxului de valoare
Vizualizează fiecare compilare și implementare pe întregul pipeline în timp real, făcând blocajele și starea lansării imediat vizibile.
Modelare pipeline
Modelează dependențe complexe de tip fan-in și fan-out între pipeline-uri pentru a reprezenta cu exactitate modul în care codul circulă de la commit la producție.
Execuție paralelă
Rulează mai multe etape și sarcini în paralel într-un pipeline pentru a reduce timpii de construire și a maximiza utilizarea infrastructurii.
Scalare bazată pe agenți
Adaugă agenți de compilare pentru a scala capacitatea orizontal — fiecare agent preia sarcini de la server și le execută independent.
Pipeline ca și cod
Stochează configurațiile pipeline-ului în depozitul tău git și lasă GoCD să sincronizeze și să aplice automat modificările la fiecare push.
De ce să rulezi GoCD pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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