Instalează Wavelog, instalare cu un singur click.
Aplicație web de logare pentru radioamatori, pentru urmărirea QSO-urilor, gestionarea premiilor și integrarea cu LoTW și eQSL.
Alege un plan VPS pentru Wavelog
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wavelog
Wavelog este o aplicație modernă, bazată pe web, de logare pentru radioamatori, pentru urmărirea QSO-urilor și gestionarea progresului premiilor în cadrul programelor DXCC, IOTA, SOTA și POTA. Se integrează direct cu LoTW, eQSL și serviciile de căutare callbook, și suportă controlul radio CAT pentru logare automată în timpul sesiunilor de operare.
Găzduirea proprie a Wavelog pe un VPS îți menține datele jurnalului de bord private și accesibile de pe orice browser sau dispozitiv mobil, fără dependență de cloud terță parte. Logarea concursurilor, integrarea clusterului DX, exportul ADIF și Cabrillo, și suportul pentru operatori multipli o fac o soluție completă de logare a stației pentru operatorii radio amatori serioși.
Funcționalități cheie ale Wavelog
Urmărirea premiilor
Urmărește progresul către DXCC, IOTA, SOTA, POTA și alte programe majore de premii de radioamator din datele jurnalului tău de bord.
Sincronizare LoTW și eQSL
Încarcă și confirmă automat QSO-urile cu LoTW și eQSL pentru credite de premii electronice, fără trimitere manuală.
Control radio CAT
Conectează-te la radioul tău prin interfața CAT pentru a popula automat câmpurile de bandă, mod și frecvență în timpul operării în direct.
Jurnalizare concurs
Jurnalează QSO-urile de concurs cu urmărirea schimbului și verificarea duplicatelor pentru operarea competitivă în radioamatorism.
Export ADIF
Exportă jurnalul tău complet în format ADIF sau Cabrillo pentru a fi utilizat cu alte programe de logare sau sisteme de înscriere la premii.
De ce să rulezi Wavelog pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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