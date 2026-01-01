Wavelog este o aplicație modernă, bazată pe web, de logare pentru radioamatori, pentru urmărirea QSO-urilor și gestionarea progresului premiilor în cadrul programelor DXCC, IOTA, SOTA și POTA. Se integrează direct cu LoTW, eQSL și serviciile de căutare callbook, și suportă controlul radio CAT pentru logare automată în timpul sesiunilor de operare.

Găzduirea proprie a Wavelog pe un VPS îți menține datele jurnalului de bord private și accesibile de pe orice browser sau dispozitiv mobil, fără dependență de cloud terță parte. Logarea concursurilor, integrarea clusterului DX, exportul ADIF și Cabrillo, și suportul pentru operatori multipli o fac o soluție completă de logare a stației pentru operatorii radio amatori serioși.