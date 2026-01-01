Flipt este o platformă open-source de gestionare a feature flag-urilor care oferă echipelor de dezvoltare control complet asupra procesului lor de lansare. Îți permite să stochezi configurațiile flag-urilor alături de codul tău în depozitele Git, integrându-se cu fluxurile de lucru de revizuire a codului pe care echipa ta le utilizează deja. Interfața web face ca crearea de flag-uri, definirea segmentelor de utilizatori și configurarea lansărilor bazate pe procente să fie accesibile tuturor membrilor echipei fără a necesita modificări de cod sau redeployments.

Găzduirea Flipt pe propriul tău VPS menține logica sensibilă a feature flag-urilor și datele de targetare a utilizatorilor în întregime în cadrul infrastructurii tale, asigurând conformitatea cu politicile de securitate și eliminând dependența de un singur furnizor (vendor lock-in). Obții aceleași capabilități ca serviciile comerciale de feature flag-uri la o fracțiune din cost.