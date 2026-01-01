Implementează Flipt cu instalare dintr-un singur clic.
Platformă self-hosted de gestionare a feature flag-urilor cu stocare nativă Git și capabilități avansate de targetare.
Alege un plan VPS pentru Flipt
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Flipt
Flipt este o platformă open-source de gestionare a feature flag-urilor care oferă echipelor de dezvoltare control complet asupra procesului lor de lansare. Îți permite să stochezi configurațiile flag-urilor alături de codul tău în depozitele Git, integrându-se cu fluxurile de lucru de revizuire a codului pe care echipa ta le utilizează deja. Interfața web face ca crearea de flag-uri, definirea segmentelor de utilizatori și configurarea lansărilor bazate pe procente să fie accesibile tuturor membrilor echipei fără a necesita modificări de cod sau redeployments.
Găzduirea Flipt pe propriul tău VPS menține logica sensibilă a feature flag-urilor și datele de targetare a utilizatorilor în întregime în cadrul infrastructurii tale, asigurând conformitatea cu politicile de securitate și eliminând dependența de un singur furnizor (vendor lock-in). Obții aceleași capabilități ca serviciile comerciale de feature flag-uri la o fracțiune din cost.
Funcționalități cheie ale Flipt
Stocare nativă Git
Stochează configurațiile de feature flag în depozitele tale Git, oferindu-ți controlul versiunilor, revizuirea codului și istoricul de audit pentru fiecare modificare.
Direcționare avansată
Definește segmente de utilizatori cu atribute personalizate pentru a lansa funcționalități către grupuri specifice înainte de o lansare completă.
Lansări procentuale
Lansează treptat funcționalități unui procent de utilizatori, reducând riscul și permițând decizii bazate pe date înainte de implementarea completă.
API-uri REST și gRPC
API-uri complete și SDK-uri client pentru limbaje populare permit oricărei aplicații să evalueze flag-uri cu latență minimă.
Suport pentru medii multiple
Gestionează configurații separate de flag-uri pentru medii de dezvoltare, staging și producție dintr-o singură instanță.
De ce să rulezi Flipt pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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