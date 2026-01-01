Reducere de până la 69% pentru Icinga 2

Instalează Icinga 2 cu un singur click.

Platformă de monitorizare open-source pentru gazde, servicii și metrici, cu un DSL puternic și un API REST.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Icinga 2 cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Icinga 2

Icinga 2 este succesorul modern al Nagios, rescris în C++ pentru performanță și construit în jurul unui DSL de configurare puternic, API REST nativ și module de funcții plug-in. Verifică disponibilitatea host-urilor, serviciilor, dispozitivelor de rețea și aplicațiilor, calculează tranzițiile de stare și perioadele de nefuncționare și declanșează notificări atunci când ceva nu funcționează — toate susținute de miile de plugin-uri existente compatibile cu Nagios.

Acest șablon include Icinga 2 cu Icinga DB, un daemon de sincronizare susținut de Redis, și Icinga Web 2, astfel încât obții o stivă completă de monitorizare cu un dashboard modern, gata de utilizare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează fiecare alertă, metrică și inventar de host-uri pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per host sau blocare la un anumit furnizor.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Icinga 2

Compatibil cu plugin Nagios

Reutilizează întregul ecosistem de plugin-uri Nagios, astfel încât scripturile de verificare existente pentru HTTP, SMTP, disc, CPU, baze de date și certificate funcționează fără modificări.

Panou de bord web modern

Icinga Web 2 cu modulul Icinga DB vine cu o interfață rapidă de listare, filtrare și detalii, cu mod întunecat, confirmare în masă și programare modală pentru perioadele de nefuncționare.

DSL de configurare puternic

Aplicarea regulilor, șabloanelor și grupurilor de gazde îți permite să definești monitorizarea pentru sute de gazde în câteva rânduri, în loc să repeți blocuri pentru fiecare gazdă.

REST API și evenimente

API REST complet pentru gazde, servicii, timpi de nefuncționare, comentarii și confirmări alimentează automatizarea, tablourile de bord și integrările ChatOps.

Icinga DB sincronizare streaming

Un daemon de sincronizare susținut de Redis transmite fiecare rezultat al verificării și modificare de stare în MariaDB, astfel încât interfața web să reflecte întotdeauna starea în timp real cu o întârziere minimă.

Monitorizare distribuită

Containerul principal poate accepta ulterior zone satelit și agent, permițându-ți să scalezi la mai multe centre de date din același arbore de configurare.

De ce să rulezi Icinga 2 pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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