Instalează Icinga 2 cu un singur click.
Platformă de monitorizare open-source pentru gazde, servicii și metrici, cu un DSL puternic și un API REST.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Icinga 2
Icinga 2 este succesorul modern al Nagios, rescris în C++ pentru performanță și construit în jurul unui DSL de configurare puternic, API REST nativ și module de funcții plug-in. Verifică disponibilitatea host-urilor, serviciilor, dispozitivelor de rețea și aplicațiilor, calculează tranzițiile de stare și perioadele de nefuncționare și declanșează notificări atunci când ceva nu funcționează — toate susținute de miile de plugin-uri existente compatibile cu Nagios.
Acest șablon include Icinga 2 cu Icinga DB, un daemon de sincronizare susținut de Redis, și Icinga Web 2, astfel încât obții o stivă completă de monitorizare cu un dashboard modern, gata de utilizare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează fiecare alertă, metrică și inventar de host-uri pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per host sau blocare la un anumit furnizor.
Funcționalități cheie ale Icinga 2
Compatibil cu plugin Nagios
Reutilizează întregul ecosistem de plugin-uri Nagios, astfel încât scripturile de verificare existente pentru HTTP, SMTP, disc, CPU, baze de date și certificate funcționează fără modificări.
Panou de bord web modern
Icinga Web 2 cu modulul Icinga DB vine cu o interfață rapidă de listare, filtrare și detalii, cu mod întunecat, confirmare în masă și programare modală pentru perioadele de nefuncționare.
DSL de configurare puternic
Aplicarea regulilor, șabloanelor și grupurilor de gazde îți permite să definești monitorizarea pentru sute de gazde în câteva rânduri, în loc să repeți blocuri pentru fiecare gazdă.
REST API și evenimente
API REST complet pentru gazde, servicii, timpi de nefuncționare, comentarii și confirmări alimentează automatizarea, tablourile de bord și integrările ChatOps.
Icinga DB sincronizare streaming
Un daemon de sincronizare susținut de Redis transmite fiecare rezultat al verificării și modificare de stare în MariaDB, astfel încât interfața web să reflecte întotdeauna starea în timp real cu o întârziere minimă.
Monitorizare distribuită
Containerul principal poate accepta ulterior zone satelit și agent, permițându-ți să scalezi la mai multe centre de date din același arbore de configurare.
De ce să rulezi Icinga 2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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