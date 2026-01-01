Icinga 2 este succesorul modern al Nagios, rescris în C++ pentru performanță și construit în jurul unui DSL de configurare puternic, API REST nativ și module de funcții plug-in. Verifică disponibilitatea host-urilor, serviciilor, dispozitivelor de rețea și aplicațiilor, calculează tranzițiile de stare și perioadele de nefuncționare și declanșează notificări atunci când ceva nu funcționează — toate susținute de miile de plugin-uri existente compatibile cu Nagios.

Acest șablon include Icinga 2 cu Icinga DB, un daemon de sincronizare susținut de Redis, și Icinga Web 2, astfel încât obții o stivă completă de monitorizare cu un dashboard modern, gata de utilizare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS păstrează fiecare alertă, metrică și inventar de host-uri pe infrastructura pe care o controlezi, fără prețuri per host sau blocare la un anumit furnizor.