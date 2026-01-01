TubeArchivist este o platformă de arhivare YouTube auto-găzduită care îți pune colecția video sub propriul control. Se abonează la canale, descarcă videoclipuri automat prin yt-dlp și indexează totul cu Elasticsearch, astfel încât să poți căuta în titluri, descrieri, subtitrări și comentarii. Videoclipurile sunt difuzate printr-un player web încorporat cu istoric de vizionare și urmărire a progresului — nu este necesar un cont YouTube sau o conexiune la internet după descărcare.

Spre deosebire de instrumentele de descărcare unice, TubeArchivist rulează continuu în fundal. Păstrează metadatele, miniaturi, subtitrări și comentarii alături de fiecare fișier video și se integrează cu Jellyfin și Plex pentru utilizatorii de servere media care doresc arhiva lor alături de alt conținut.