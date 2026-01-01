Implementează TubeArchivist printr-o instalare cu un singur click.
Arhivar YouTube auto-găzduit care descarcă, indexează și transmite în flux colecția ta de videoclipuri de pe propriul tău server.
Alege un plan VPS pentru TubeArchivist
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TubeArchivist
TubeArchivist este o platformă de arhivare YouTube auto-găzduită care îți pune colecția video sub propriul control. Se abonează la canale, descarcă videoclipuri automat prin yt-dlp și indexează totul cu Elasticsearch, astfel încât să poți căuta în titluri, descrieri, subtitrări și comentarii. Videoclipurile sunt difuzate printr-un player web încorporat cu istoric de vizionare și urmărire a progresului — nu este necesar un cont YouTube sau o conexiune la internet după descărcare.
Spre deosebire de instrumentele de descărcare unice, TubeArchivist rulează continuu în fundal. Păstrează metadatele, miniaturi, subtitrări și comentarii alături de fiecare fișier video și se integrează cu Jellyfin și Plex pentru utilizatorii de servere media care doresc arhiva lor alături de alt conținut.
Funcționalități cheie ale TubeArchivist
Abonamente la canal
Abonarea la canalele YouTube și descărcarea automată a noilor încărcări conform unui program, menținând arhiva ta actualizată fără intervenție manuală.
Căutare text integral
Elasticsearch indexează titlurile video, descrierile, subtitrările și comentariile, astfel încât să poți găsi instantaneu orice videoclip din întreaga ta bibliotecă după cuvânt cheie.
Integrare SponsorBlock
Omite automat segmentele sponsorizate, introducerile, încheierile și conținutul neesențial în timpul redării, utilizând datele SponsorBlock furnizate de comunitate.
Export Jellyfin și Plex
Pluginuri însoțitoare pentru Jellyfin și Plex îți permit să navighezi biblioteca ta TubeArchivist direct în interiorul serverului tău media existent.
Arhivare subtitlu
Descarcă și indexează subtitrări pentru fiecare videoclip arhivat, permițând căutarea după cuvinte cheie în conținutul vorbit din întreaga ta colecție.
Arhivare comentarii
Arhivează opțional întregul fir de comentarii pentru fiecare videoclip, alături de fișierul media, păstrând contextul comunității pe care YouTube îl poate elimina.
De ce să rulezi TubeArchivist pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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