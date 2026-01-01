Duck DNS este un serviciu gratuit de DNS dinamic, folosit de milioane de utilizatori de home lab și de cei care își găzduiesc singuri serviciile, pentru a menține un acces fiabil la servere și dispozitive aflate în spatele conexiunilor rezidențiale la internet. Majoritatea furnizorilor de internet (ISP) atribuie adrese IP în schimbare, dar Duck DNS rezolvă această problemă monitorizând continuu IP-ul tău public și actualizând subdomeniul ales în momentul în care acesta se modifică — totul fără costuri.

Acest șablon rulează containerul oficial al clientului Duck DNS în modul de rețea gazdă, oferindu-i o vizibilitate precisă a IP-ului. Configurația persistă la reporniri, astfel încât setările subdomeniului și ale token-ului tău nu se pierd niciodată. Indiferent dacă ai nevoie de acces stabil la un server de acasă, la un proiect Raspberry Pi sau la o aplicație VPS auto-găzduită, Duck DNS elimină necesitatea de a plăti pentru un IP static sau un serviciu DDNS comercial.