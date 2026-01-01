Implementează DuckDNS cu o instalare dintr-un singur click.
Client DNS dinamic gratuit care îți menține automat domeniul îndreptat către adresa ta IP curentă, fără un IP static.
Alege un plan VPS pentru DuckDNS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DuckDNS
Duck DNS este un serviciu gratuit de DNS dinamic, folosit de milioane de utilizatori de home lab și de cei care își găzduiesc singuri serviciile, pentru a menține un acces fiabil la servere și dispozitive aflate în spatele conexiunilor rezidențiale la internet. Majoritatea furnizorilor de internet (ISP) atribuie adrese IP în schimbare, dar Duck DNS rezolvă această problemă monitorizând continuu IP-ul tău public și actualizând subdomeniul ales în momentul în care acesta se modifică — totul fără costuri.
Acest șablon rulează containerul oficial al clientului Duck DNS în modul de rețea gazdă, oferindu-i o vizibilitate precisă a IP-ului. Configurația persistă la reporniri, astfel încât setările subdomeniului și ale token-ului tău nu se pierd niciodată. Indiferent dacă ai nevoie de acces stabil la un server de acasă, la un proiect Raspberry Pi sau la o aplicație VPS auto-găzduită, Duck DNS elimină necesitatea de a plăti pentru un IP static sau un serviciu DDNS comercial.
Funcționalități cheie ale DuckDNS
Actualizări IP automate
Detectează când adresa ta IP publică se modifică și actualizează imediat subdomeniul tău Duck DNS, menținând accesul neîntrerupt.
Suport IPv4 și IPv6
Funcționează cu ambele familii de adrese, astfel încât subdomeniul tău să rămână actualizat indiferent de atribuirea versiunii IP de către furnizorul tău de internet.
Multiple subdomenii
Gestionează mai multe subdomenii Duck DNS într-un singur container, oferind o listă de nume de subdomenii separate prin virgulă.
Operare VPS mereu activă
Rularea pe un VPS garantează că actualizările se declanșează conform programului 24/7, chiar și atunci când echipamentul de rețea de acasă se repornește sau pierde alimentarea.
Configurare persistentă
Stochează tokenul și setările subdomeniului tău într-un volum dedicat, astfel încât clientul să reia corect după repornirile containerului.
De ce să rulezi DuckDNS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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