Starbase 80 este o pagină de pornire a serverului minimalistă, extrem de rapidă, pentru medii Docker. Aceasta redă o pagină de pornire HTML complet statică dintr-un fișier de configurare JSON simplu, fără JavaScript în browser — paginile se încarcă instantaneu, fără suprasarcină de framework. Personalizează aspectul cu variabile de mediu care controlează titlul, logo-ul, culorile de fundal, modul întunecat și comportamentul link-urilor.

Spre deosebire de tablourile de bord cu integrare complexă, Starbase 80 nu necesită token-uri API, nici acces la rețea la containerele tale și nici mentenanță continuă — doar un fișier JSON cu link-urile și pictogramele tale. Suportă pictograme Dashboard Icons, Material Design și selfh.st din start, făcând ușoară crearea unei pagini de pornire elegante și personalizate pentru orice configurație self-hosted.