Instalează Starbase 80 cu un singur click.
O pagină de pornire ușoară și rapidă a serverului pentru organizarea link-urilor către containerele și serviciile tale auto-găzduite.
Alege un plan VPS pentru Starbase 80
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Starbase 80
Starbase 80 este o pagină de pornire a serverului minimalistă, extrem de rapidă, pentru medii Docker. Aceasta redă o pagină de pornire HTML complet statică dintr-un fișier de configurare JSON simplu, fără JavaScript în browser — paginile se încarcă instantaneu, fără suprasarcină de framework. Personalizează aspectul cu variabile de mediu care controlează titlul, logo-ul, culorile de fundal, modul întunecat și comportamentul link-urilor.
Spre deosebire de tablourile de bord cu integrare complexă, Starbase 80 nu necesită token-uri API, nici acces la rețea la containerele tale și nici mentenanță continuă — doar un fișier JSON cu link-urile și pictogramele tale. Suportă pictograme Dashboard Icons, Material Design și selfh.st din start, făcând ușoară crearea unei pagini de pornire elegante și personalizate pentru orice configurație self-hosted.
Funcționalități cheie ale Starbase 80
Încărcări instantanee de pagini
Starbase 80 emite HTML static pur, fără JavaScript pe partea de client, astfel încât pagina ta de pornire se încarcă în milisecunde, indiferent de încărcarea serverului.
Configurare bazată pe JSON
Definește toate serviciile, categoriile, pictogramele și linkurile tale într-un singur fișier config.json — fără bază de date, fără editor UI, fără migrări.
Suport extins pentru pictograme
Utilizează pictograme de Dashboard, pictograme Material Design sau pictograme selfh.st după nume, sau servește propriile fișiere imagine dintr-un folder montat prin bind.
Mod întunecat integrat
Mod întunecat automat, adaptat la sistemul de operare, cu culori de fundal configurabile pentru teme deschise și întunecate, utilizând valori de culoare Tailwind sau coduri hexazecimale.
Fără acces la containere
Nu este necesar un socket Docker și nici integrări API — Starbase 80 este un lansator pur de link-uri, fără acces de citire la containerele tale în execuție.
De ce să rulezi Starbase 80 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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