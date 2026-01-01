Web-Check este un instrument open-source de analiză OSINT și a site-urilor web care agregă informații de la peste 50 de module într-un singur raport de domeniu. Introdu orice URL pentru a vedea instantaneu înregistrările DNS, detaliile certificatelor SSL, porturile deschise, anteturile de securitate HTTP, amprentele tehnologice, datele WHOIS și configurația de securitate a emailului.

Găzduirea proprie a Web-Check pe un VPS oferă echipelor de securitate și dezvoltatorilor un instrument privat de analiză, fără limite de rată sau limite de utilizare impuse de instanțele publice. Este util pentru revizuiri de securitate înainte de implementare, cercetare competitivă, recunoaștere pentru testarea de penetrare și verificarea faptului că propria infrastructură este configurată corect.