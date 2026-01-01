Implementează Web-Check cu instalare printr-un singur click.
Instrument OSINT pentru o analiză cuprinzătoare a site-urilor web, care acoperă DNS, SSL, porturi, anteturi de securitate și stiva tehnologică într-o singură căutare.
Alege un plan VPS pentru Web-Check
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Web-Check
Web-Check este un instrument open-source de analiză OSINT și a site-urilor web care agregă informații de la peste 50 de module într-un singur raport de domeniu. Introdu orice URL pentru a vedea instantaneu înregistrările DNS, detaliile certificatelor SSL, porturile deschise, anteturile de securitate HTTP, amprentele tehnologice, datele WHOIS și configurația de securitate a emailului.
Găzduirea proprie a Web-Check pe un VPS oferă echipelor de securitate și dezvoltatorilor un instrument privat de analiză, fără limite de rată sau limite de utilizare impuse de instanțele publice. Este util pentru revizuiri de securitate înainte de implementare, cercetare competitivă, recunoaștere pentru testarea de penetrare și verificarea faptului că propria infrastructură este configurată corect.
Funcționalități cheie ale Web-Check
Peste 50 de module de analiză
O singură căutare de domeniu efectuează peste 50 de verificări care acoperă DNS, SSL, porturi, anteturi, cookie-uri, redirecționări și multe altele simultan.
Audit antet de securitate
Verifică ce headere de securitate HTTP sunt prezente sau lipsesc pentru a identifica lacunele de securitate înainte ca acestea să devină vulnerabilități.
Amprentare tehnologică
Identifică serverul web, CMS-ul, framework-urile, instrumentele de analiză și CDN-ul pe care le utilizează un site web din semnăturile sale de răspuns.
Verificări de securitate email
Verifică configurația înregistrărilor SPF, DKIM, DMARC și MX pentru a evalua expunerea la falsificarea emailurilor pentru orice domeniu.
Detalii certificat SSL
Vizualizează emitentul certificatului, data de expirare, SAN-urile și validitatea lanțului pentru a confirma că HTTPS este configurat corect și este neexpirat.
De ce să rulezi Web-Check pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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