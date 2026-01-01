KeeWeb este un manager de parole gratuit, open-source, care rulează în întregime în browser și este pe deplin compatibil cu formatul KeePass (.kdbx). Îți permite să deschizi și să gestionezi seifurile tale KeePass existente direct din browserul tău, fără pluginuri sau client nativ — seiful tău rămâne sub controlul tău, pe propriul tău spațiu de stocare.

Găzduirea KeeWeb pe propriul tău VPS înseamnă că poți accesa parolele tale de pe orice dispozitiv cu un browser, păstrând în același timp aplicația privată și independentă de serviciile cloud terțe. Fișierele seifului nu sunt niciodată trimise către niciun server; ele sunt deschise și decriptate pe partea clientului, în browserul tău.