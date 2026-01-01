Implementează KeeWeb prin instalare cu un singur click.
Manager de parole open-source, bazat pe web, complet compatibil cu bazele de date KeePass.
Alege un plan VPS pentru KeeWeb
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu KeeWeb
KeeWeb este un manager de parole gratuit, open-source, care rulează în întregime în browser și este pe deplin compatibil cu formatul KeePass (.kdbx). Îți permite să deschizi și să gestionezi seifurile tale KeePass existente direct din browserul tău, fără pluginuri sau client nativ — seiful tău rămâne sub controlul tău, pe propriul tău spațiu de stocare.
Găzduirea KeeWeb pe propriul tău VPS înseamnă că poți accesa parolele tale de pe orice dispozitiv cu un browser, păstrând în același timp aplicația privată și independentă de serviciile cloud terțe. Fișierele seifului nu sunt niciodată trimise către niciun server; ele sunt deschise și decriptate pe partea clientului, în browserul tău.
Funcționalități cheie ale KeeWeb
Compatibilitate KeePass
Deschide și editează orice fișier .kdbx creat de KeePass, KeePassXC sau orice altă aplicație compatibilă cu KeePass, fără conversie.
Securitate pe partea clientului
Toată decriptarea seifului are loc în browserul tău — parola ta principală și conținutul seifului nu părăsesc niciodată dispozitivul tău și nu ating serverul.
Multiple backend-uri de stocare
Încarcă seifuri din fișiere locale, Dropbox, Google Drive, OneDrive sau orice stocare la distanță compatibilă WebDAV.
Suport plugin
Extinde KeeWeb cu plugin-uri din comunitate pentru teme, câmpuri personalizate, generare OTP și integrări suplimentare.
Acces multiplatformă
Accesează-ți parolele de pe orice dispozitiv cu un browser modern — nu necesită instalare nativă pe desktopuri sau dispozitive mobile.
De ce să rulezi KeeWeb pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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