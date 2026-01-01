Huginn este o platformă de automatizare open-source care îți permite să construiești agenți pentru a monitoriza site-uri web, a urmări modificările datelor, a agrega conținut și a executa fluxuri de lucru în mai mulți pași — totul pe propria ta infrastructură. Gândește-te la el ca la un IFTTT sau Zapier auto-găzduit, fără limite de rată și fără taxe de abonament. Agenții pot urmări evenimente, pot transforma și direcționa date între servicii, pot trimite notificări și pot coordona fluxuri complexe printr-o interfață web vizuală.

Rularea Huginn pe VPS-ul tău înseamnă că fluxurile de lucru de automatizare se execută fiabil non-stop, cu acces complet la sistemele interne și la sursele de date private pe care serviciile de automatizare bazate pe cloud nu le pot accesa, menținând în același timp cheile API și logica de afaceri în întregime sub controlul tău.