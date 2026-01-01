Instalează Huginn cu un singur click.
Platformă de automatizare cu auto-găzduire pentru crearea de agenți inteligenți de monitorizare care monitorizează web-ul și acționează în numele tău.
Alege un plan VPS pentru Huginn
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Huginn
Huginn este o platformă de automatizare open-source care îți permite să construiești agenți pentru a monitoriza site-uri web, a urmări modificările datelor, a agrega conținut și a executa fluxuri de lucru în mai mulți pași — totul pe propria ta infrastructură. Gândește-te la el ca la un IFTTT sau Zapier auto-găzduit, fără limite de rată și fără taxe de abonament. Agenții pot urmări evenimente, pot transforma și direcționa date între servicii, pot trimite notificări și pot coordona fluxuri complexe printr-o interfață web vizuală.
Rularea Huginn pe VPS-ul tău înseamnă că fluxurile de lucru de automatizare se execută fiabil non-stop, cu acces complet la sistemele interne și la sursele de date private pe care serviciile de automatizare bazate pe cloud nu le pot accesa, menținând în același timp cheile API și logica de afaceri în întregime sub controlul tău.
Funcționalități cheie ale Huginn
Constructor de agenți personalizați
Creează agenți de monitorizare și automatizare printr-o interfață vizuală fără a scrie cod, conectând servicii web și surse de date în fluxuri de lucru.
Monitorizarea site-ului
Urmărește modificările de conținut de pe orice site web și declanșează acțiuni când prețurile scad, apar știri sau sunt detectate cuvinte cheie specifice.
Execuție programată
Rulează agenți conform unor programări de tip cron sau declanșează-i prin evenimente, asigurându-te că automatizările sensibile la timp nu își ratează niciodată fereastra.
Transformarea Datelor
Filtrează, analizează și reformatează datele între pași utilizând agenți de transformare integrați care gestionează modele JSON, XML și regex.
Suport utilizatori multipli
Permisiunile bazate pe roluri permit echipelor să partajeze și să colaboreze la fluxurile de lucru de automatizare fără a expune acreditările sensibile ale agenților.
De ce să rulezi Huginn pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Activepieces
Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații