ArcadeDB este un motor de baze de date multi-model open-source, construit pentru performanțe extreme pe diverse modele de date. Spre deosebire de bazele de date cu un singur model care te forțează să alegi între structuri graf, document sau relaționale, ArcadeDB le gestionează pe toate nativ — stocând și interogând relații graf, colecții de documente, perechi cheie-valoare, serii de timp, încorporări vectoriale și date geospațiale într-un singur motor cu conformitate ACID completă.

Creat de fondatorul OrientDB, ArcadeDB este construit în Java de nivel jos, optimizat pentru o colectare minimă a gunoiului (garbage collection), permițând milioane de operațiuni cu înregistrări pe secundă. Interfața web încorporată ArcadeDB Studio oferă execuție de interogări, gestionare a schemei și vizualizare grafică — nu sunt necesare instrumente client separate după implementare.