Instalare ArcadeDB cu un singur click.
Bază de date multi-model de înaltă performanță, care suportă date grafice, documente, cheie-valoare, serii de timp și vectoriale într-un singur motor.
Alege un plan VPS pentru ArcadeDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ArcadeDB
ArcadeDB este un motor de baze de date multi-model open-source, construit pentru performanțe extreme pe diverse modele de date. Spre deosebire de bazele de date cu un singur model care te forțează să alegi între structuri graf, document sau relaționale, ArcadeDB le gestionează pe toate nativ — stocând și interogând relații graf, colecții de documente, perechi cheie-valoare, serii de timp, încorporări vectoriale și date geospațiale într-un singur motor cu conformitate ACID completă.
Creat de fondatorul OrientDB, ArcadeDB este construit în Java de nivel jos, optimizat pentru o colectare minimă a gunoiului (garbage collection), permițând milioane de operațiuni cu înregistrări pe secundă. Interfața web încorporată ArcadeDB Studio oferă execuție de interogări, gestionare a schemei și vizualizare grafică — nu sunt necesare instrumente client separate după implementare.
Funcționalități cheie ale ArcadeDB
Motor de date multi-model
Stochează și interoghează date grafice, documente, cheie-valoare, serii de timp și vectoriale într-o singură bază de date, fără a schimba instrumentele sau a sincroniza stocări separate.
Șapte limbaje de interogare
Interoghează folosind SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL sau protocolul Redis — folosește limbajul care se potrivește modelului tău de date.
ArcadeDB Studio
Interfață web încorporată pentru executarea interogărilor, gestionarea schemelor, vizualizarea datelor grafice și administrarea bazei de date fără instrumente client externe.
Căutare de similitudine vectorială
Stocare nativă de embeddinguri vectoriale și căutare de similaritate pentru sarcini de lucru de AI și învățare automată alături de datele tale operaționale.
ACID la scară
Tranzacții complete, conforme ACID, care procesează milioane de înregistrări pe secundă, de la implementări Raspberry Pi încorporate la clustere multi-noduri.
De ce să rulezi ArcadeDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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