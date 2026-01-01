Reducere de până la 69% pentru TiddlyWiki

Implementează TiddlyWiki printr-o instalare cu un singur click.

Carnet personal neliniar, cu sursă deschisă, pentru capturarea, organizarea și partajarea informațiilor în felul tău.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează TiddlyWiki printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu TiddlyWiki

TiddlyWiki este un wiki open-source unic care stochează totul ca unități individuale numite tiddler-e — notițe, sarcini, imagini, fragmente de cod și orice altă informație. Spre deosebire de instrumentele ierarhice de luare a notițelor, tiddler-ele pot fi legate, etichetate și transcluse liber, astfel încât baza ta de cunoștințe crește organic, fără a forța conținutul în foldere sau categorii.

Auto-găzduirea TiddlyWiki pe un VPS îți păstrează notițele și baza personală de cunoștințe complet private și accesibile din orice browser. Această implementare rulează TiddlyWiki în mod server, oferind sincronizare multi-dispozitiv și stocare persistentă susținută de un volum numit — astfel încât tiddler-ele tale nu se pierd niciodată între restartările containerului.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale TiddlyWiki

Structură non-liniară a notițelor

Tiddlers se leagă și se încorporează reciproc în mod liber, astfel încât poți construi un grafic de cunoștințe fără a fi forțat în foldere sau ierarhii rigide.

Etichetare și filtrare

Etichetează orice tiddler și utilizează limbajul puternic de filtrare pentru a crea liste dinamice, tabele și vizualizări care se actualizează automat pe măsură ce adaugi conținut.

Wikitext și macro-uri

Limbajul de marcare al TiddlyWiki suportă transcluderea, macro-urile și widget-urile personalizate, astfel încât să poți construi șabloane și componente reutilizabile în întregul tău wiki.

Mod persistent de server

Funcționând pe Node.js, această implementare salvează imediat fiecare modificare pe disc, astfel încât notițele tale sunt durabile și accesibile de pe orice dispozitiv cu un browser.

Plugin ecosistem

Extinde TiddlyWiki cu plugin-uri pentru redare Markdown, evidențiere sintaxă cod, tabele Kanban, diagrame și multe alte funcționalități din biblioteca de plugin-uri.

De ce să rulezi TiddlyWiki pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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