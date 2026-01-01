TiddlyWiki este un wiki open-source unic care stochează totul ca unități individuale numite tiddler-e — notițe, sarcini, imagini, fragmente de cod și orice altă informație. Spre deosebire de instrumentele ierarhice de luare a notițelor, tiddler-ele pot fi legate, etichetate și transcluse liber, astfel încât baza ta de cunoștințe crește organic, fără a forța conținutul în foldere sau categorii.

Auto-găzduirea TiddlyWiki pe un VPS îți păstrează notițele și baza personală de cunoștințe complet private și accesibile din orice browser. Această implementare rulează TiddlyWiki în mod server, oferind sincronizare multi-dispozitiv și stocare persistentă susținută de un volum numit — astfel încât tiddler-ele tale nu se pierd niciodată între restartările containerului.