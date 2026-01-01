Implementează TiddlyWiki printr-o instalare cu un singur click.
Carnet personal neliniar, cu sursă deschisă, pentru capturarea, organizarea și partajarea informațiilor în felul tău.
Alege un plan VPS pentru TiddlyWiki
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TiddlyWiki
TiddlyWiki este un wiki open-source unic care stochează totul ca unități individuale numite tiddler-e — notițe, sarcini, imagini, fragmente de cod și orice altă informație. Spre deosebire de instrumentele ierarhice de luare a notițelor, tiddler-ele pot fi legate, etichetate și transcluse liber, astfel încât baza ta de cunoștințe crește organic, fără a forța conținutul în foldere sau categorii.
Auto-găzduirea TiddlyWiki pe un VPS îți păstrează notițele și baza personală de cunoștințe complet private și accesibile din orice browser. Această implementare rulează TiddlyWiki în mod server, oferind sincronizare multi-dispozitiv și stocare persistentă susținută de un volum numit — astfel încât tiddler-ele tale nu se pierd niciodată între restartările containerului.
Funcționalități cheie ale TiddlyWiki
Structură non-liniară a notițelor
Tiddlers se leagă și se încorporează reciproc în mod liber, astfel încât poți construi un grafic de cunoștințe fără a fi forțat în foldere sau ierarhii rigide.
Etichetare și filtrare
Etichetează orice tiddler și utilizează limbajul puternic de filtrare pentru a crea liste dinamice, tabele și vizualizări care se actualizează automat pe măsură ce adaugi conținut.
Wikitext și macro-uri
Limbajul de marcare al TiddlyWiki suportă transcluderea, macro-urile și widget-urile personalizate, astfel încât să poți construi șabloane și componente reutilizabile în întregul tău wiki.
Mod persistent de server
Funcționând pe Node.js, această implementare salvează imediat fiecare modificare pe disc, astfel încât notițele tale sunt durabile și accesibile de pe orice dispozitiv cu un browser.
Plugin ecosistem
Extinde TiddlyWiki cu plugin-uri pentru redare Markdown, evidențiere sintaxă cod, tabele Kanban, diagrame și multe alte funcționalități din biblioteca de plugin-uri.
De ce să rulezi TiddlyWiki pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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