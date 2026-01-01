Zammad este un sistem de helpdesk și asistență clienți complet open-source, care consolidează conversațiile prin email, chat, telefon, Twitter, Facebook și Telegram într-o singură coadă de tichete. Agenții lucrează dintr-un singur inbox, în timp ce clienții te contactează pe orice canal preferă, iar fiecare interacțiune este înregistrată într-un profil unificat al clientului, cu un istoric complet de audit.

Găzduirea Zammad pe propriul tău VPS menține datele clienților, transcrierile conversațiilor și metricile SLA sub controlul tău, fără taxe de licențiere per agent. Platforma se scalează de la un birou de asistență pentru o singură persoană la o operațiune multi-echipă, cu fluxuri de lucru personalizate, articole din baza de cunoștințe și urmărirea timpului.