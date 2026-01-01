Implementează Zammad printr-o instalare cu un singur click.
Platformă open-source de helpdesk și asistență clienți care transformă emailul, chatul și canalele sociale într-un singur flux de lucru de ticketing.
Alege un plan VPS pentru Zammad
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zammad
Zammad este un sistem de helpdesk și asistență clienți complet open-source, care consolidează conversațiile prin email, chat, telefon, Twitter, Facebook și Telegram într-o singură coadă de tichete. Agenții lucrează dintr-un singur inbox, în timp ce clienții te contactează pe orice canal preferă, iar fiecare interacțiune este înregistrată într-un profil unificat al clientului, cu un istoric complet de audit.
Găzduirea Zammad pe propriul tău VPS menține datele clienților, transcrierile conversațiilor și metricile SLA sub controlul tău, fără taxe de licențiere per agent. Platforma se scalează de la un birou de asistență pentru o singură persoană la o operațiune multi-echipă, cu fluxuri de lucru personalizate, articole din baza de cunoștințe și urmărirea timpului.
Funcționalități cheie ale Zammad
Căsuță de intrare multi-canal
Extrage tichetele din email, chat web, Telegram, Twitter, Facebook și telefon într-o singură coadă, astfel încât agenții să nu mai schimbe niciodată între instrumente.
SLA și escaladare
Definește obiective de răspuns și rezolvare per client sau tip de tichet, cu escaladări automate când termenele limită sunt depășite.
Bază de cunoștințe
Publică articole publice și interne cu suport multilingv pentru a reduce numărul de solicitări repetitive și a integra mai rapid agenți noi.
Căutare text integral
Căutarea susținută de Elasticsearch în toate tichetele, articolele și înregistrările clienților returnează rezultate în milisecunde, chiar și la scară mare.
Fluxuri de lucru personalizate
Creează automatizări bazate pe declanșatori și sarcini programate care redirecționează tichete, trimit răspunsuri și actualizează câmpuri fără a scrie cod.
REST API și webhooks
Integrează Zammad cu CRM-uri, instrumente de monitorizare și chatbot-uri printr-un API REST cuprinzător și webhook-uri de ieșire.
De ce să rulezi Zammad pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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