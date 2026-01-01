Implementează Redis Commander printr-o instalare cu un singur click.
Interfață de gestionare Redis bazată pe web pentru a naviga prin chei, a edita valori și a monitoriza o bază de date Redis din orice browser.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Redis Commander
Redis Commander este o interfață web ușoară, open-source, pentru gestionarea bazelor de date Redis. Acesta oferă un browser de tip arbore pentru navigarea spațiilor de chei, editori inline pentru șiruri de caractere, hash-uri, liste, seturi și seturi sortate, și o consolă de comenzi încorporată pentru rularea comenzilor Redis arbitrare. Statisticile serverului — utilizarea memoriei, clienți conectați, rate de acces — sunt vizibile dintr-o privire pe panoul de bord.
Această implementare include Redis Commander cu o instanță Redis 7, astfel încât obții o stocare cheie-valoare complet funcțională și interfața sa de utilizator pentru gestionare într-o singură stivă. Autentificarea de bază HTTP protejează interfața web de accesul neautorizat, iar instanța Redis este securizată cu o parolă generată, astfel încât nu este expusă fără acreditări.
Funcționalități cheie ale Redis Commander
Browser cheie
Navighează întregul tău spațiu de chei Redis într-o vizualizare arborescentă, caută după model și inspectează sau editează orice valoare direct în browser fără a scrie comenzi Redis.
Toate tipurile de date
Poți vizualiza și edita șiruri, hash-uri, liste, seturi, seturi ordonate și fluxuri cu editori conștienți de tip care afișează datele într-un format structurat, lizibil.
Comandă consolă
Execută comenzi Redis arbitrare din consola încorporată și vezi răspunsul imediat — util pentru depanare, administrare și operațiuni de date unice.
Statistici server
Panoul de bord afișează metricile serverului Redis în timp real, inclusiv consumul de memorie, ratele de succes/eșec ale keyspace-ului, clienții conectați și timpul de funcționare, dintr-o privire.
HTTP Basic Auth
Autentificarea cu nume de utilizator și parolă protejează interfața web, prevenind accesul neautorizat la datele tale Redis prin interfața browserului.
De ce să rulezi Redis Commander pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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