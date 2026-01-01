Instalează Firefly III cu un singur click.
Preia controlul total asupra finanțelor tale personale cu un sistem sigur, auto-găzduit, de contabilitate în partidă dublă.
Alege un plan VPS pentru Firefly III
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Firefly III
Firefly III este standardul de aur pentru gestionarea finanțelor personale cu auto-găzduire. Oferă o platformă cuprinzătoare pentru a-ți urmări veniturile, cheltuielile și bugetele cu precizia unui software profesional de contabilitate. Sistemul de contabilitate în partidă dublă înregistrează fiecare tranzacție cu context complet de sursă și destinație, creând un registru precis pe care îl poți audita oricând.
Auto-găzduind pe propriul tău VPS, elimini riscul de a partaja date financiare sensibile cu agregatori terți, asigurându-te că valoarea ta netă, obiceiurile de cheltuieli și soldurile conturilor rămân strict confidențiale, fără taxe de abonament și fără extragere de date.
Funcționalități cheie ale Firefly III
Contabilitate în partidă dublă
Asigură acuratețea financiară cu un sistem profesional care urmărește fiecare cent în mai multe conturi.
Bugetare avansată
Setează bugete lunare sau anuale complexe și primește indicatori vizuali când te apropii de limitele tale.
Reguli de automatizare
Economisește timp creând reguli personalizate care categorizează și etichetează automat tranzacțiile pe baza descrierilor sau a sumelor.
Raportare detaliată
Generează diagrame și grafice detaliate pentru a-ți vizualiza averea netă, tiparele de cheltuieli și creșterea financiară în timp.
De ce să rulezi Firefly III pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.