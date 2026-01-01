Implementează Harness prin instalare cu un singur click.
Platformă de dezvoltare end-to-end cu găzduire Git, pipeline-uri CI/CD și medii de dezvoltare în cloud, într-un singur instrument.
Alege un plan VPS pentru Harness
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Harness
Harness Open Source este o platformă DevOps cuprinzătoare care unifică gestionarea codului sursă, pipeline-uri CI/CD automate, medii de dezvoltare găzduite (Gitspaces) și registre de artefacte într-o singură soluție. Fiind evoluția Drone CI, se extinde dincolo de integrarea continuă pentru a oferi o platformă completă de livrare software sub licența Apache 2.0.
Găzduirea proprie a Harness pe VPS-ul tău îți oferă minute de build nelimitate, stocare de artefacte și membri ai echipei la un cost fix, cu proprietate completă asupra codului sursă și a datelor pipeline-ului. Fără throttling, fără prețuri per-utilizator și fără blocare de furnizor — doar o platformă DevOps completă, rulând pe hardware-ul pe care îl controlezi.
Funcționalități cheie ale Harness
SCM integrat
Găzduiește depozite Git cu fluxuri de lucru complete pentru commit, branch, merge și pull request, alături de revizuire de cod, protecția branch-urilor și scanare a secretelor.
Gata de producție CI/CD
Construiește, testează și implementează orice limbaj sau framework cu pași de pipeline containerizați, sute de șabloane reutilizabile și migrare cu un singur clic din GitHub Actions, GitLab CI și CircleCI.
Gitspaces Medii de dezvoltare
Oferă dezvoltatorilor medii de dezvoltare cloud preconfigurate și imediat gata de utilizare, accesibile din VS Code, JetBrains sau browser — eliminând complet timpul de configurare.
Registru de artefacte
Stochează și servește ca proxy pentru imagini Docker, grafice Helm și pachete personalizate într-un registru integrat, cu cache în amonte pentru a accelera construirea și a reduce dependențele externe.
Scanare de securitate
Detectează automat secretele și vulnerabilitățile în cod și dependențe înainte ca acestea să ajungă în producție, impunând porți de calitate ca parte a fiecărei rulări de pipeline.
De ce să rulezi Harness pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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