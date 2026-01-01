Instalează Lychee cu un singur click.
Platformă de gestionare a fotografiilor auto-găzduită, cu organizare de albume, controale de partajare și navigare bazată pe metadate, construită pentru fotografi serioși.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Lychee
Lychee este un sistem de gestionare a fotografiilor open-source, bine pus la punct, care transformă orice folder de imagini într-o galerie online frumos prezentată. Acesta indexează metadatele EXIF și IPTC, generează miniaturi responsive, organizează fotografiile în albume imbricate și oferă partajare publică, protejată prin parolă și privată pentru albume individuale sau fotografii unice — totul susținut de o interfață web curată, optimizată pentru mobil.
Găzduirea Lychee pe propriul tău VPS păstrează originalele la rezoluție maximă, datele de locație și istoricul de vizualizare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să le încredințezi unei platforme foto terțe. Aplicația suportă MySQL, MariaDB, PostgreSQL sau SQLite ca backend-uri și se integrează perfect cu stocarea de obiecte, LDAP și furnizorii OAuth — făcând-o la fel de potrivită pentru o arhivă foto personală sau o bibliotecă partajată pentru o echipă mică.
Funcționalități cheie ale Lychee
Ierarhie de albume imbricată
Organizează fotografii în albume și sub-albume cu rearanjare prin drag-and-drop, selecție de imagine de copertă și controale de partajare per album.
Metadate EXIF și IPTC
Extracție automată a etichetelor de cameră, obiectiv, expunere, GPS și IPTC, permițând căutarea și filtrarea albumelor după modelul camerei, distanța focală sau locație.
Controale granulare de partajare
Fă albumele publice, protejate cu parolă sau doar pe bază de invitație și generează linkuri de partajare per album sau per fotografie, fără a expune restul bibliotecii tale.
Suport RAW și HEIC
Gestionare nativă a formatelor RAW și HEIC alături de JPEG, PNG și video — Lychee transcodează pentru web, păstrând fișierul original.
Autentificare OAuth și LDAP
Poți să te conectezi la furnizori de identitate existenți, inclusiv Google, GitHub și orice director LDAP, astfel încât colaboratorii să se autentifice cu acreditările pe care le au deja.
Backend de stocare obiecte
Poți stoca opțional fotografii pe stocare de obiecte compatibilă cu S3 pentru a-ți extinde biblioteca dincolo de discul local, păstrând în același timp aceeași experiență de utilizare.
De ce să rulezi Lychee pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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