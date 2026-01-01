Lychee este un sistem de gestionare a fotografiilor open-source, bine pus la punct, care transformă orice folder de imagini într-o galerie online frumos prezentată. Acesta indexează metadatele EXIF și IPTC, generează miniaturi responsive, organizează fotografiile în albume imbricate și oferă partajare publică, protejată prin parolă și privată pentru albume individuale sau fotografii unice — totul susținut de o interfață web curată, optimizată pentru mobil.

Găzduirea Lychee pe propriul tău VPS păstrează originalele la rezoluție maximă, datele de locație și istoricul de vizualizare pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc să le încredințezi unei platforme foto terțe. Aplicația suportă MySQL, MariaDB, PostgreSQL sau SQLite ca backend-uri și se integrează perfect cu stocarea de obiecte, LDAP și furnizorii OAuth — făcând-o la fel de potrivită pentru o arhivă foto personală sau o bibliotecă partajată pentru o echipă mică.