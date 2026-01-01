Readeck este un manager de marcaje ușor, open-source, și o aplicație de citit mai târziu care captează textul lizibil, imaginile și articolele de pe orice URL în momentul în care îl salvezi. Fiecare marcaj este stocat ca o singură arhivă ZIP imutabilă, astfel încât articolele tale salvate rămân disponibile chiar și atunci când pagina originală se modifică sau dispare de pe web.

Găzduirea proprie a Readeck pe propriul tău VPS îți menține lista de lectură, evidențierile și etichetele complet sub controlul tău, fără urmărire de la terți, fără taxe per cont și fără riscul ca un serviciu plătit să se închidă. Un singur fișier binar Go susținut de SQLite înseamnă un consum foarte redus de resurse și o experiență fluidă chiar și pe planuri VPS mici.