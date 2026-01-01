Implementează Readeck cu un singur click.
Manager de marcaje și de articole de citit mai târziu, auto-găzduit, care salvează permanent conținutul lizibil al oricărei pagini web.
Alege un plan VPS pentru Readeck
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Readeck
Readeck este un manager de marcaje ușor, open-source, și o aplicație de citit mai târziu care captează textul lizibil, imaginile și articolele de pe orice URL în momentul în care îl salvezi. Fiecare marcaj este stocat ca o singură arhivă ZIP imutabilă, astfel încât articolele tale salvate rămân disponibile chiar și atunci când pagina originală se modifică sau dispare de pe web.
Găzduirea proprie a Readeck pe propriul tău VPS îți menține lista de lectură, evidențierile și etichetele complet sub controlul tău, fără urmărire de la terți, fără taxe per cont și fără riscul ca un serviciu plătit să se închidă. Un singur fișier binar Go susținut de SQLite înseamnă un consum foarte redus de resurse și o experiență fluidă chiar și pe planuri VPS mici.
Funcționalități cheie ale Readeck
Arhivare pe termen lung
Fiecare semn de carte este stocat ca o arhivă ZIP imutabilă, astfel încât articolele salvate rămân lizibile chiar și atunci când pagina originală a dispărut.
Export EPUB și OPDS
Exportă orice articol sau colecție în EPUB și accesează-ți biblioteca direct de pe e-readere care suportă cataloage OPDS.
Repere și etichete
Marchează pasaje importante și organizează marcaje cu etichete, favorite și arhive pentru a le găsi rapid mai târziu.
Colecții inteligente
Salvează interogările de căutare ca colecții pentru a grupa automat marcajele după etichetă, site sau orice alt filtru pe care îl definești.
Căutare text integral
Caută în titlurile articolelor, conținut și etichete pentru a localiza instantaneu orice pasaj din biblioteca ta salvată.
Browser Extensii
Salvează pagini cu un singur clic folosind extensiile oficiale Firefox și Chrome, fără a fi nevoie de copy-paste.
De ce să rulezi Readeck pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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