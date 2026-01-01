Instalează Kan printr-o instalare cu un singur click.
Tablă Kanban open-source și instrument de gestionare a proiectelor construit ca o alternativă Trello care prioritizează confidențialitatea.
Alege un plan VPS pentru Kan
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kan
Kan este un Kanban board cu auto-găzduire, open-source, conceput pentru echipele care doresc control complet asupra datelor proiectului lor. Construit cu Next.js și PostgreSQL, acesta oferă fluxul de lucru familiar cu carduri și table al Trello, fără prețuri per utilizator sau blocarea datelor. Tablele, cardurile, etichetele și spațiile de lucru pentru echipe sunt toate incluse din start.
Găzduirea Kan pe propriul tău VPS înseamnă că datele proiectului tău rămân private și pe o infrastructură pe care o controlezi. Cu suport pentru autentificare cu email/parolă și peste 20 de furnizori OAuth — inclusiv Google, GitHub și Microsoft — echipa ta poate începe să colaboreze fără configurare suplimentară.
Funcționalități cheie ale Kan
Tablouri Kanban
Organizezi munca pe table și carduri cu etichete, filtre și drag-and-drop pentru orice flux de lucru al echipei.
Spații de lucru pentru echipă
Invită membri la spații de lucru partajate cu controale de vizibilitate a tabloului, astfel încât persoanele potrivite să vadă proiectele potrivite.
Trello importă
Migrează panourile Trello existente direct în Kan pentru a păstra istoricul proiectului fără reintroducere manuală.
Autentificare flexibilă
Conectează-te cu email/parolă sau cu oricare dintre cei peste 20 de furnizori OAuth, inclusiv Google, GitHub și Microsoft.
Urmărirea activității
Jurnalele de activitate ale fișelor și firele de discuții păstrează un istoric complet al fiecărei modificări și discuții într-un singur loc.
De ce să rulezi Kan pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.