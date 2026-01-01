Instalează Nexus Repository Manager printr-o instalare cu un singur click.
Manager universal de depozite de artefacte care suportă Maven, npm, Docker, PyPI și multe altele.
Alege un plan VPS pentru Nexus Repository Manager
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager este depozitul de artefacte standard în industrie pentru stocarea, organizarea și distribuirea artefactelor de build pentru fiecare format major de pachet. Acesta servește ca un cache proxy universal pentru Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub și zeci de alte registre, reducând dramatic descărcările externe și accelerând build-urile.
Auto-găzduirea Nexus pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra stocării artefactelor, politicilor de acces și scanării de securitate. Echipele obțin o singură sursă de adevăr pentru toate dependențele — publice și private — fără prețuri per utilizator sau limite de stocare în cloud.
Funcționalități cheie ale Nexus Repository Manager
Suport format universal
Găzduiește și proxifică Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go și multe alte formate dintr-o singură instanță.
Proxy și cache
Stochează local artefactele la distanță, astfel încât compilările să nu eșueze niciodată din cauza unui registru upstream lent sau indisponibil.
Repoziotorii private
Publică biblioteci proprietare și imagini Docker în depozite private găzduite, cu control granular al accesului.
Căutare componente
Căutarea full-text în toate depozitele permite dezvoltatorilor să găsească rapid versiuni specifice de artefacte și metadatele acestora.
Acces bazat pe roluri
Definește privilegii granulare per depozit, astfel încât echipele să vadă și să publice doar în depozitele pe care le dețin.
De ce să rulezi Nexus Repository Manager pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.