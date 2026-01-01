Snac2 este o instanță ActivityPub minimalistă, scrisă în C portabil, fără dependențe de baze de date — toate datele sunt stocate ca fișiere simple pe disc. Concepută pentru persoane fizice și instanțe mici, se federează cu Mastodon, Pleroma, Pixelfed și cu Fediverse-ul mai larg, funcționând confortabil pe instanțe VPS mici sau computere cu o singură placă.

Auto-găzduirea Snac2 îți oferă o identitate personală pe Fediverse, fără a te baza pe instanțe terțe care se pot închide, defedera sau schimba politicile. Arhitectura cu un singur binar, lipsa bazei de date și API-ul compatibil cu Mastodon fac din Snac2 una dintre cele mai ușoare și mai ușor de întreținut modalități de a participa la rețelele sociale descentralizate.