Instalează Snac2 cu un singur click.
Server ActivityPub minimalist pentru un singur utilizator, scris în C portabil, pentru a te alătura Fediverse cu un consum neglijabil de resurse.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Snac2
Snac2 este o instanță ActivityPub minimalistă, scrisă în C portabil, fără dependențe de baze de date — toate datele sunt stocate ca fișiere simple pe disc. Concepută pentru persoane fizice și instanțe mici, se federează cu Mastodon, Pleroma, Pixelfed și cu Fediverse-ul mai larg, funcționând confortabil pe instanțe VPS mici sau computere cu o singură placă.
Auto-găzduirea Snac2 îți oferă o identitate personală pe Fediverse, fără a te baza pe instanțe terțe care se pot închide, defedera sau schimba politicile. Arhitectura cu un singur binar, lipsa bazei de date și API-ul compatibil cu Mastodon fac din Snac2 una dintre cele mai ușoare și mai ușor de întreținut modalități de a participa la rețelele sociale descentralizate.
Funcționalități cheie ale Snac2
Fără bază de date
Toate postările, urmăritorii și configurația există ca fișiere simple pe disc — fără MySQL sau PostgreSQL de instalat, optimizat sau de făcut backup separat.
Compatibilitate API Mastodon
Folosește clienții mobili și desktop Mastodon existenți pentru a posta, a naviga prin cronologii și a gestiona notificările, fără a învăța instrumente noi.
Federație ActivityPub
Urmărește și interacționează cu utilizatorii pe Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma și orice alt server compatibil cu ActivityPub în Fediverse.
Amprentă de resurse redusă
Scris în C portabil ca un singur binar static-friendly, Snac2 rulează în câțiva megaocteți de RAM și staționează la un consum de CPU aproape de zero.
Suport multi-utilizator
Găzduiește mai mult de un cont pe aceeași instanță din linia de comandă, util pentru familii sau comunități mici care partajează un singur VPS.
Design axat pe confidențialitate
Fără urmărire, fără analize, fără scripturi terțe — cronologia ta rămâne pe VPS-ul tău, iar lista ta de urmăritori nu părăsește niciodată discul tău.
De ce să rulezi Snac2 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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