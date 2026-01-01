WebTop oferă un mediu desktop Linux complet, accesibil din orice browser prin streaming KasmVNC. Construit de LinuxServer.io, acesta oferă medii desktop KDE, XFCE și altele, cu stocare persistentă a directorului personal, gestionare integrată a fișierelor, passthrough audio și video și performanță grafică fluidă prin configurarea memoriei partajate.

Găzduirea WebTop pe un VPS îți oferă un desktop la distanță securizat, accesibil fără software client VPN sau RDP. Este ideal pentru rularea aplicațiilor grafice Linux din medii restricționate, oferind un spațiu de lucru consistent pentru dezvoltare sau productivitate, accesibil de pe orice dispozitiv cu un browser.