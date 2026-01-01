Instalează WebTop cu un singur click.
Mediu desktop Linux complet în browserul tău, cu sesiuni persistente, gestionare fișiere și suport audio/video.
Alege un plan VPS pentru WebTop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WebTop
WebTop oferă un mediu desktop Linux complet, accesibil din orice browser prin streaming KasmVNC. Construit de LinuxServer.io, acesta oferă medii desktop KDE, XFCE și altele, cu stocare persistentă a directorului personal, gestionare integrată a fișierelor, passthrough audio și video și performanță grafică fluidă prin configurarea memoriei partajate.
Găzduirea WebTop pe un VPS îți oferă un desktop la distanță securizat, accesibil fără software client VPN sau RDP. Este ideal pentru rularea aplicațiilor grafice Linux din medii restricționate, oferind un spațiu de lucru consistent pentru dezvoltare sau productivitate, accesibil de pe orice dispozitiv cu un browser.
Funcționalități cheie ale WebTop
Desktop bazat pe browser
Accesează un desktop Linux complet din orice browser, fără a instala VPN, RDP sau software client de desktop la distanță.
Multiple medii desktop
Alege dintre KDE, XFCE, MATE și alte medii desktop în funcție de fluxul tău de lucru și de preferințele de resurse.
Stocare persistentă
Directorul personal și datele aplicației persistă între sesiuni, păstrând fișierele și configurațiile tale intacte la fiecare reconectare.
Suport audio și video
Passthrough-ul multimedia permite redarea audio și video în cadrul mediului desktop containerizat.
Acces la distanță securizat
Accesează desktop-ul prin HTTPS prin Traefik fără a expune porturile RDP sau VNC direct la internet.
De ce să rulezi WebTop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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