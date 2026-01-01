Implementează Hermes Workspace cu instalare printr-un singur click.
Centru de comandă open-source pentru agentul tău Hermes AI — chat, memorie, abilități, terminal și fișiere într-o singură interfață.
Alege un plan VPS pentru Hermes Workspace
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hermes Workspace
Hermes Workspace este o interfață web open-source care transformă agentul AI Hermes (de la NousResearch) într-un centru de comandă complet echipat. Acesta reunește chat multi-model, memorie persistentă, un catalog de peste 100 de abilități, un terminal integrat nativ în browser și un Conductor pentru orchestrarea sub-agenților paraleli — toate într-o singură interfață auto-găzduită.
Auto-găzduirea Hermes Workspace pe VPS-ul tău înseamnă că conversațiile tale, memoria agentului și credențialele rămân pe propria ta infrastructură. Ai control total asupra furnizorului de AI pe care îl folosești (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral și alții), fără taxe per mesaj și fără ca datele să părăsească serverul tău.
Funcționalități cheie ale Hermes Workspace
Chat multi-model
Comută între modelele locale Claude, GPT, Gemini, Ollama și orice endpoint compatibil OpenAI în timpul conversației, fără a pierde contextul.
Memorie persistentă și 100+ Abilități
Agentul își amintește între sesiuni și poate extrage dintr-un catalog vast de abilități. Navighează și editează memoria și abilitățile în timp real din UI.
Terminal integrat
Rulează comenzi direct în spațiul de lucru cu un pty nativ de browser, full-color — fără a comuta la o sesiune SSH separată.
Conductor — Agenți paraleli
Generează și monitorizează mai mulți sub-agenți în paralel cu orchestratorul de misiuni Conductor și grila de lucrători live.
PWA cu prioritate mobilă
Funcționalitate completă pe desktop, tabletă și telefon. Instalează pe ecranul tău de pornire și rulează cu notificări push.
Proprietatea datelor auto-găzduite
Toate sesiunile agentului, memoria și acreditările API rămân pe VPS-ul tău, fără limite de utilizare și fără partajare de date cu terți.
De ce să rulezi Hermes Workspace pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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