Polaris este un server de streaming muzical open-source scris în Rust, construit pentru a face o bibliotecă muzicală personală disponibilă din orice browser sau dispozitiv mobil cu hardware minim. Nucleul Rust menține utilizarea memoriei și încărcarea CPU suficient de scăzute pentru a rula confortabil pe planuri VPS de nivel de intrare, în timp ce indexează confortabil biblioteci cu zeci de mii de piese în formate FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV și AIFF.

Auto-găzduirea Polaris menține fiecare album, rip și descărcare Bandcamp sub controlul tău, fără taxă lunară, fără rotație de catalog și fără date de ascultare vândute către terți. Prima persoană care deschide interfața web (UI) finalizează un scurt asistent de configurare care asociază calea bibliotecii cu un cont de administrator, astfel încât credențialele inițiale să nu apară niciodată în jurnale sau în șablonul de implementare.