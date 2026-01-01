Instalează Polaris cu un singur click.
Un server de streaming muzical ușor, bazat pe Rust, care îți pune colecția personală pe fiecare dispozitiv pe care îl deții.
Alege un plan VPS pentru Polaris
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Polaris
Polaris este un server de streaming muzical open-source scris în Rust, construit pentru a face o bibliotecă muzicală personală disponibilă din orice browser sau dispozitiv mobil cu hardware minim. Nucleul Rust menține utilizarea memoriei și încărcarea CPU suficient de scăzute pentru a rula confortabil pe planuri VPS de nivel de intrare, în timp ce indexează confortabil biblioteci cu zeci de mii de piese în formate FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV și AIFF.
Auto-găzduirea Polaris menține fiecare album, rip și descărcare Bandcamp sub controlul tău, fără taxă lunară, fără rotație de catalog și fără date de ascultare vândute către terți. Prima persoană care deschide interfața web (UI) finalizează un scurt asistent de configurare care asociază calea bibliotecii cu un cont de administrator, astfel încât credențialele inițiale să nu apară niciodată în jurnale sau în șablonul de implementare.
Funcționalități cheie ale Polaris
Performanța Rust
Implementarea nativă Rust menține utilizarea memoriei și a CPU-ului la un nivel scăzut, astfel încât o bibliotecă mare să ruleze fluid chiar și pe cele mai mici planuri VPS.
Suport pentru format fără pierderi
Redă în flux FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV și AIFF la calitate originală, fără re-codificarea forțată a masterelor tale.
Expert de configurare la prima vizită
Un flux de bun venit ghidat asociază folderul tău de muzică cu un cont de administrator la prima încărcare, fără credențiale implicite hardcodate în imagine.
Liste de redare multi-utilizator
Fiecare membru al gospodăriei primește propriul cont, liste de redare și istoricul de ascultare, fără a se intersecta cu bibliotecile de pe un server partajat.
API compatibil cu Subsonic
Oferă un API compatibil cu Subsonic, astfel încât zeci de clienți comunitari iOS, Android și desktop se pot conecta fără o aplicație proprietară.
Administrare bazată pe browser
Poți edita întreaga configurație — utilizatori, puncte de montare, DDNS, reguli pentru coperta albumului — direct din interfața web, fără a te conecta prin shell la container.
De ce să rulezi Polaris pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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