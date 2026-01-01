DumbDrop este o aplicație de încărcare fișiere deliberat minimalistă de la DumbWare.io, construită pe ideea că partajarea fișierelor cu un server nu ar trebui să necesite un sistem de conturi, o stocare de obiecte sau un abonament cloud. Interfața este o singură zonă de depunere — trage fișierele în ea, și acestea ajung pe disc într-un director de încărcare configurat pe care tu îl controlezi pe deplin.

În ciuda suprafeței reduse, DumbDrop include extra-uri practice precum protecția opțională prin PIN, suport pentru încărcarea directoarelor, limite de dimensiune configurabile, filtrare după extensia fișierului și notificări Apprise. Auto-găzduirea pe un VPS menține fișierele încărcate private, elimină taxele de transfer per gigabyte de la serviciile terțe și îți oferă un punct de predare fiabil pentru colaboratorii care nu au acces shell sau SFTP.