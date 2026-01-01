Implementează DumbDrop cu un singur click.
Încărcător de fișiere drag-and-drop minimalist care plasează fișierele direct într-un folder — fără bază de date, fără conturi, fără complicații.
Alege un plan VPS pentru DumbDrop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DumbDrop
DumbDrop este o aplicație de încărcare fișiere deliberat minimalistă de la DumbWare.io, construită pe ideea că partajarea fișierelor cu un server nu ar trebui să necesite un sistem de conturi, o stocare de obiecte sau un abonament cloud. Interfața este o singură zonă de depunere — trage fișierele în ea, și acestea ajung pe disc într-un director de încărcare configurat pe care tu îl controlezi pe deplin.
În ciuda suprafeței reduse, DumbDrop include extra-uri practice precum protecția opțională prin PIN, suport pentru încărcarea directoarelor, limite de dimensiune configurabile, filtrare după extensia fișierului și notificări Apprise. Auto-găzduirea pe un VPS menține fișierele încărcate private, elimină taxele de transfer per gigabyte de la serviciile terțe și îți oferă un punct de predare fiabil pentru colaboratorii care nu au acces shell sau SFTP.
Funcționalități cheie ale DumbDrop
Încărcări drag-and-drop
Glisează un fișier, mai multe fișiere sau un folder întreg pe pagină și structura originală a directorului se păstrează pe disc.
Fără bază de date
Fișierele încărcate sunt scrise direct într-un director montat, astfel că backup-urile sunt o simplă copie de folder și nu este nimic de migrat.
Protecție PIN opțională
Setează un PIN de 4-10 cifre pentru a restricționa încărcările pe serverele partajate, fără a implementa un sistem complet de autentificare.
Notificări Apprise
Fii notificat prin orice canal suportat de Apprise de fiecare dată când un fișier nou este încărcat, cu șabloane personalizabile pentru numele fișierului, dimensiune și utilizarea spațiului de stocare.
Listarea și curățarea fișierelor
Activează browserul de fișiere opțional pentru a descărca sau șterge fișierele încărcate direct din interfața web, fără acces SSH.
Extensie și limite de dimensiune
Restricționează tipurile de fișiere acceptate și limitează dimensiunile de încărcare pentru a menține zona de plasare aliniată cu modul în care intenționezi să o utilizezi.
De ce să rulezi DumbDrop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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