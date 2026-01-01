Implementează Milvus cu instalare dintr-un singur click.
Bază de date vectorială open-source construită pentru aplicații AI care caută miliarde de încorporări cu latență sub-milisecundă.
Alege un plan VPS pentru Milvus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Milvus
Milvus este cea mai populară bază de date vectorială open-source din lume, construită special pentru a stoca și căuta embeddinguri de înaltă dimensionalitate generate de modele de machine learning. Suportă indexuri HNSW, IVF și DiskANN, căutare vectorială hibridă densă și rară, și gestionează miliarde de vectori menținând în același timp o latență de interogare sub-milisecundă. Acest șablon implementează stack-ul complet Milvus cu etcd pentru metadate, MinIO pentru stocarea obiectelor și interfața web Attu pentru gestionare vizuală.
Găzduirea Milvus pe propriul tău VPS păstrează embeddingurile proprietare și datele sensibile ale utilizatorilor în cadrul infrastructurii tale, oferă memorie și CPU dedicate pentru sarcinile de lucru AI intensive cu indexuri și elimină costurile per interogare ale serviciilor de baze de date vectoriale administrate.
Funcționalități cheie ale Milvus
Căutare la scară de miliarde
Indexează și interoghează miliarde de vectori cu latență sub-milisecundă folosind indecși HNSW, IVF sau DiskANN.
Căutare hibridă
Combină vectori denși, vectori rari și filtre de metadate într-o singură interogare pentru o recuperare AI mai precisă.
Infrastructură pregătită pentru RAG
Stochează încorporările de documente și recuperează contextul relevant pentru LLM-uri, alimentând chatbot-uri precise și sisteme de Întrebări și Răspunsuri.
Attu Web UI
Gestionează colecțiile, execută interogări și monitorizează starea de sănătate a clusterului printr-o consolă de administrare integrată, bazată pe browser.
SDK-uri multilingve
Clienți oficiali pentru Python, Java, Go și Node.js plus API-uri REST și gRPC se integrează cu orice stivă AI.
De ce să rulezi Milvus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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