ExpenseOwl este o aplicație minimală de urmărire a cheltuielilor, cu auto-găzduire, care stochează toate datele în fișiere JSON locale, fără a necesita o bază de date externă. Oferă un panou de bord curat, cu diagrame circulare și rezumate ale fluxului de numerar, un tabel de cheltuieli sortabil pentru revizuirea înregistrărilor și un panou de setări pentru gestionarea categoriilor, monedei și importului/exportului de date.

Auto-găzduirea ExpenseOwl pe propriul tău VPS înseamnă că înregistrările tale financiare personale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Designul ușor se implementează în câteva secunde, fără a fi necesar un serviciu de baze de date de întreținut, ceea ce o face una dintre cele mai simple modalități de a prelua controlul deplin asupra datelor tale financiare personale.