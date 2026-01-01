Implementează ExpenseOwl cu un singur click.
Instrument ușor de urmărire a cheltuielilor, auto-găzduit, cu grafice pe tabloul de bord, gestionarea categoriilor și import/export CSV — nu este necesară o bază de date.
Alege un plan VPS pentru ExpenseOwl
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ExpenseOwl
ExpenseOwl este o aplicație minimală de urmărire a cheltuielilor, cu auto-găzduire, care stochează toate datele în fișiere JSON locale, fără a necesita o bază de date externă. Oferă un panou de bord curat, cu diagrame circulare și rezumate ale fluxului de numerar, un tabel de cheltuieli sortabil pentru revizuirea înregistrărilor și un panou de setări pentru gestionarea categoriilor, monedei și importului/exportului de date.
Auto-găzduirea ExpenseOwl pe propriul tău VPS înseamnă că înregistrările tale financiare personale nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Designul ușor se implementează în câteva secunde, fără a fi necesar un serviciu de baze de date de întreținut, ceea ce o face una dintre cele mai simple modalități de a prelua controlul deplin asupra datelor tale financiare personale.
Funcționalități cheie ale ExpenseOwl
Tablou de bord cheltuieli
Diagramele circulare și sumarele fluxului de numerar oferă o defalcare vizuală instantanee a tiparelor de cheltuieli pentru toate categoriile urmărite.
Administrarea categoriilor
Definește și editează categorii de cheltuieli personalizate în panoul de setări pentru a se potrivi cu sistemul tău de bugetare personal sau al gospodăriei.
Import și export CSV
Mută datele în și din ExpenseOwl folosind fișiere CSV — util pentru importarea istoricului din alte aplicații sau crearea de copii de rezervă portabile.
Fără bază de date
Toate datele privind cheltuielile sunt stocate în fișiere JSON locale pe volumul denumit, așa că nu există niciun serviciu Postgres sau MySQL de configurat sau de întreținut.
Suport PWA
Instalează ExpenseOwl ca o aplicație web progresivă pe desktop sau pe mobil pentru o experiență similară unei aplicații native direct din browser.
De ce să rulezi ExpenseOwl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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