Snipe-IT este un sistem puternic, open-source de gestionare a activelor IT, construit pe Laravel, care ajută organizațiile să urmărească activele hardware, licențele software, accesoriile și consumabilele pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Cu peste 13.000 de stele pe GitHub, acesta oferă funcționalități de nivel enterprise, inclusiv fluxuri de lucru de înregistrare/ieșire, urmărirea deprecierii, gestionarea garanțiilor și raportare cuprinzătoare — toate fără taxe de licențiere costisitoare.

Auto-găzduirea Snipe-IT pe VPS-ul tău îți oferă proprietate completă asupra datelor sensibile despre active și licențe, fără costuri recurente per utilizator sau per activ. Implementarea susținută de MariaDB se scalează de la echipe mici la întreprinderi mari, gestionând mii de active, menținând în același timp interogări rapide pentru scanarea codurilor de bare, raportare și integrări API REST.