Implementează Snipe-IT printr-o instalare cu un singur click.
Gestionare gratuită, open-source, a activelor IT pentru urmărirea hardware-ului, licențelor software și a amortizării în cadrul organizației tale.
Alege un plan VPS pentru Snipe-IT
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Snipe-IT
Snipe-IT este un sistem puternic, open-source de gestionare a activelor IT, construit pe Laravel, care ajută organizațiile să urmărească activele hardware, licențele software, accesoriile și consumabilele pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Cu peste 13.000 de stele pe GitHub, acesta oferă funcționalități de nivel enterprise, inclusiv fluxuri de lucru de înregistrare/ieșire, urmărirea deprecierii, gestionarea garanțiilor și raportare cuprinzătoare — toate fără taxe de licențiere costisitoare.
Auto-găzduirea Snipe-IT pe VPS-ul tău îți oferă proprietate completă asupra datelor sensibile despre active și licențe, fără costuri recurente per utilizator sau per activ. Implementarea susținută de MariaDB se scalează de la echipe mici la întreprinderi mari, gestionând mii de active, menținând în același timp interogări rapide pentru scanarea codurilor de bare, raportare și integrări API REST.
Funcționalități cheie ale Snipe-IT
Predare/Preluare Active
Urmărește exact cine are ce activ în orice moment, cu un flux de lucru optimizat de preluare și returnare și notificări automate prin email.
Gestionarea licențelor
Gestionează cheile de licență software, numărul de locuri și datele de reînnoire pentru a menține conformitatea și a preveni supra- sau sub-licențierea.
Urmărirea amortizării
Calculează deprecierea activelor folosind metodele liniare sau de amortizare degresivă pentru raportare financiară și contabilitate precisă.
Cod de bare și Coduri QR
Generează și scanează coduri de bare sau coduri QR pentru fiecare activ, permițând audituri fizice rapide și o gestionare a inventarului compatibilă cu dispozitivele mobile.
REST API și Raportare
Exportă date în CSV sau Excel și integrează-te cu sisteme externe printr-un API REST complet pentru automatizare și fluxuri de lucru de business intelligence.
De ce să rulezi Snipe-IT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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