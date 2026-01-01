BroadcastChannel este o platformă open-source bazată pe Astro care convertește canalele publice de Telegram în microbloguri complet funcționale. În loc să menții un CMS tradițional, scrii postări în Telegram, iar BroadcastChannel generează un site web rapid, optimizat SEO, pe care publicul tău îl poate naviga. Fiecare mesaj devine o pagină cu metadate corespunzătoare, o hartă a site-ului și fluxuri RSS duale în formate XML și JSON pentru cititoare de fluxuri și agregatoare de conținut.

Găzduirea proprie pe propriul tău VPS îți oferă un domeniu personalizat și control deplin asupra conținutului publicat, fără a depinde de Vercel, Cloudflare Pages sau orice altă platformă de găzduire terță parte. Site-ul rezultat trimite zero JavaScript către browser — rapid pe orice conexiune și extrem de prietenos cu roboții motoarelor de căutare.