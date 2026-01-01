Implementează BroadcastChannel cu instalare printr-un singur click.
Transformă orice canal public de Telegram într-un microblog optimizat pentru SEO, fără JavaScript pe partea de client și cu fluxuri RSS automate.
Alege un plan VPS pentru BroadcastChannel
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BroadcastChannel
BroadcastChannel este o platformă open-source bazată pe Astro care convertește canalele publice de Telegram în microbloguri complet funcționale. În loc să menții un CMS tradițional, scrii postări în Telegram, iar BroadcastChannel generează un site web rapid, optimizat SEO, pe care publicul tău îl poate naviga. Fiecare mesaj devine o pagină cu metadate corespunzătoare, o hartă a site-ului și fluxuri RSS duale în formate XML și JSON pentru cititoare de fluxuri și agregatoare de conținut.
Găzduirea proprie pe propriul tău VPS îți oferă un domeniu personalizat și control deplin asupra conținutului publicat, fără a depinde de Vercel, Cloudflare Pages sau orice altă platformă de găzduire terță parte. Site-ul rezultat trimite zero JavaScript către browser — rapid pe orice conexiune și extrem de prietenos cu roboții motoarelor de căutare.
Funcționalități cheie ale BroadcastChannel
Telegram ca CMS
Scrie postări în Telegram ca de obicei — BroadcastChannel le preia și le publică automat pe site-ul tău, fără pași suplimentari.
Zero Client JavaScript
Paginile sunt redate integral de server, fără JavaScript trimis către browser, ceea ce duce la timpi de încărcare rapizi și scoruri SEO ridicate.
Fluxuri RSS încorporate
Fiecare blog primește automat fluxuri RSS XML și JSON, astfel încât cititorii să se poată abona prin orice agregator de fluxuri sau aplicație de citire.
SEO și Sitemap-uri
Sitemap-urile generate automat, URL-urile curate și meta tag-urile adecvate îți fac conținutul descoperibil prin motoarele de căutare din prima zi.
Integrarea link-urilor sociale
Conectează profilurile Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky și Discord din navigarea site-ului fără a scrie niciun cod personalizat.
De ce să rulezi BroadcastChannel pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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