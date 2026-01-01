Implementează Wanderer prin instalare cu un singur click.
Bază de date cu trasee auto-găzduită și manager de trasee GPX pentru drumeți, cicliști și aventurieri în aer liber.
Alege un plan VPS pentru Wanderer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wanderer
Wanderer este o bază de date de trasee cu auto-găzduire și un tracker de activități în aer liber pentru drumeți, cicliști, alpiniști și oricine explorează pe jos sau pe roți. Încarcă trasee GPX, înregistrează vârfuri și puncte de referință, răsfoiește profile de altitudine și vizualizează toate traseele tale pe o hartă interactivă — pe propriul tău server, fără abonament sau partajare de date cu terți.
Stocarea privată a traseelor tale pe un VPS înseamnă că rutele, locațiile și istoricul activităților tale rămân sub controlul tău. Wanderer se integrează cu serviciile OpenStreetMap pentru geocodare și rutare, iar suportul său multi-utilizator îl face un jurnal partajat practic pentru cluburi de trasee, grupuri de drumeții sau familii care explorează natura împreună.
Funcționalități cheie ale Wanderer
Gestionare trasee GPX
Încarcă și organizează fișiere GPX de pe orice dispozitiv GPS sau aplicație pentru a-ți construi o bibliotecă personală de trasee și activități înregistrate.
Hărți interactive de trasee
Răsfoiește toate traseele tale pe o hartă interactivă bazată pe OpenStreetMap, cu filtre pentru distanță, altitudine și tip de activitate.
Profiluri de elevație
Vizualizează diagrame detaliate de altitudine pentru fiecare traseu pentru a înțelege urcarea, coborârea și dificultatea terenului înainte de a pleca.
Jurnale de vârf și puncte intermediare
Înregistrează vârfuri, capete de traseu și puncte de interes de-a lungul rutelor pentru a-ți construi un jurnal personal de exterior căutabil.
Partajare traseu multi-utilizator
Partajează colecții de trasee cu membrii familiei sau membrii clubului, astfel încât întregul grup să poată accesa și contribui la o bibliotecă comună.
De ce să rulezi Wanderer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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