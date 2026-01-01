Wanderer este o bază de date de trasee cu auto-găzduire și un tracker de activități în aer liber pentru drumeți, cicliști, alpiniști și oricine explorează pe jos sau pe roți. Încarcă trasee GPX, înregistrează vârfuri și puncte de referință, răsfoiește profile de altitudine și vizualizează toate traseele tale pe o hartă interactivă — pe propriul tău server, fără abonament sau partajare de date cu terți.

Stocarea privată a traseelor tale pe un VPS înseamnă că rutele, locațiile și istoricul activităților tale rămân sub controlul tău. Wanderer se integrează cu serviciile OpenStreetMap pentru geocodare și rutare, iar suportul său multi-utilizator îl face un jurnal partajat practic pentru cluburi de trasee, grupuri de drumeții sau familii care explorează natura împreună.