CodiMD este un editor markdown colaborativ în timp real, open-source, auto-găzduit, construit pe baza HackMD. Permite mai multor membri ai echipei să editeze același document simultan, cu sincronizare instantanee, fiind ideal pentru documentație tehnică, notițe de sprint, înregistrări ale deciziilor de arhitectură și scriere colaborativă de orice fel. Editorul cu ecran divizat redă markdown-ul în timp real, astfel încât scriitorii văd întotdeauna exact cum va arăta conținutul lor.

Auto-găzduirea CodiMD înseamnă că notițele și documentele tale nu trec niciodată prin servere terțe, ceea ce este important pentru organizațiile care gestionează strategii interne, informații despre clienți sau specificații tehnice. Toate datele rămân pe baza ta de date PostgreSQL susținută de VPS, și tu controlezi cine se poate înregistra și accesa platforma. Această implementare asociază serverul CodiMD cu PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a documentelor și a datelor utilizatorilor.