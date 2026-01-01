Implementează CodiMD cu o instalare dintr-un singur click.
Editor markdown colaborativ în timp real care permite echipelor să scrie documentație, notițe de întâlnire și prezentări împreună.
Alege un plan VPS pentru CodiMD
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CodiMD
CodiMD este un editor markdown colaborativ în timp real, open-source, auto-găzduit, construit pe baza HackMD. Permite mai multor membri ai echipei să editeze același document simultan, cu sincronizare instantanee, fiind ideal pentru documentație tehnică, notițe de sprint, înregistrări ale deciziilor de arhitectură și scriere colaborativă de orice fel. Editorul cu ecran divizat redă markdown-ul în timp real, astfel încât scriitorii văd întotdeauna exact cum va arăta conținutul lor.
Auto-găzduirea CodiMD înseamnă că notițele și documentele tale nu trec niciodată prin servere terțe, ceea ce este important pentru organizațiile care gestionează strategii interne, informații despre clienți sau specificații tehnice. Toate datele rămân pe baza ta de date PostgreSQL susținută de VPS, și tu controlezi cine se poate înregistra și accesa platforma. Această implementare asociază serverul CodiMD cu PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a documentelor și a datelor utilizatorilor.
Funcționalități cheie ale CodiMD
Colaborare în timp real
Mai mulți autori editează același document simultan, cu sincronizare în timp real și indicatori individuali ai cursorului.
Redare Markdown îmbogățită
Redați diagrame, diagrame UML, formule matematice, blocuri de cod cu evidențiere de sintaxă și conținut media încorporat din markdown.
Mod prezentare
Convertește orice document markdown într-o prezentare, fără a părăsi editorul.
Istoricul versiunilor
Răsfoiește și restaurează reviziile anterioare ale oricărui document, pentru ca nicio editare colaborativă să nu se piardă definitiv.
Multiple formate de export
Exportă documente în PDF, HTML sau markdown brut pentru a partaja conținut în afara platformei când este necesar.
De ce să rulezi CodiMD pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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