Zenfeed este un hub de informații AI open-source care combină un cititor RSS clasic cu un secretar LLM personal. În loc să te îneci în fluxuri brute, fiecare articol trece printr-un pipeline configurabil care rezumă conținutul, îl clasifică cu prompturi personalizate și îl încorporează într-un index semantic pe care îl poți interoga în limbaj natural. Regulile de urmărire transformă subiectele arbitrare în sarcini recurente care livrează briefinguri programate, rezumate de monitorizare sau notificări webhook atunci când apare conținut relevant.

Găzduirea proprie a Zenfeed pe propriul tău VPS îți păstrează lista de abonamente, istoricul de lectură și cheia ta API LLM pe o infrastructură pe care o controlezi. Șablonul include interfața web, motorul Zenfeed cu stocare persistentă și o instanță privată RSSHub, astfel încât să te poți abona la mii de surse care nu expun fluxuri RSS native.