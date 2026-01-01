Implementează Zenfeed cu un singur click.
Hub RSS alimentat de AI care rezumă, caută semantic și rutează fluxurile tale în alerte și rapoarte acționabile.
Alege un plan VPS pentru Zenfeed
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Zenfeed
Zenfeed este un hub de informații AI open-source care combină un cititor RSS clasic cu un secretar LLM personal. În loc să te îneci în fluxuri brute, fiecare articol trece printr-un pipeline configurabil care rezumă conținutul, îl clasifică cu prompturi personalizate și îl încorporează într-un index semantic pe care îl poți interoga în limbaj natural. Regulile de urmărire transformă subiectele arbitrare în sarcini recurente care livrează briefinguri programate, rezumate de monitorizare sau notificări webhook atunci când apare conținut relevant.
Găzduirea proprie a Zenfeed pe propriul tău VPS îți păstrează lista de abonamente, istoricul de lectură și cheia ta API LLM pe o infrastructură pe care o controlezi. Șablonul include interfața web, motorul Zenfeed cu stocare persistentă și o instanță privată RSSHub, astfel încât să te poți abona la mii de surse care nu expun fluxuri RSS native.
Funcționalități cheie ale Zenfeed
Rezumate AI
Fiecare articol este trecut printr-un LLM care produce un rezumat concis, astfel încât poți scana zeci de surse în câteva minute în loc de ore.
Căutare semantică
Un index de embedding îți permite să interoghezi istoricul tău de lectură în limbaj natural și să afișezi povești conexe din fluxuri și de-a lungul timpului.
Ședințe informative programate
Configurează sarcini recurente care generează rezumate zilnice sau săptămânale cu ceea ce contează cel mai mult și le livrează prin email sau webhook.
Monitorizare subiecte
Definește reguli de urmărire cu solicitări personalizate care declanșează notificări ori de câte ori articole noi se potrivesc unui subiect, unei companii sau unui cuvânt cheie.
RSSHub integrat
O instanță RSSHub încorporată transformă mii de site-uri fără feed-uri native în abonamente pe care le poți direcționa prin conducta AI.
Deschide serverul MCP
Funcționează ca un server Model Context Protocol, astfel încât clienții AI, cum ar fi Cherry Studio, să poată discuta direct cu biblioteca ta personală de feed-uri.
De ce să rulezi Zenfeed pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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