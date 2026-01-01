Instalează Novu printr-o instalare cu un singur click.
Infrastructură de notificare open-source pentru trimiterea de email, SMS, notificări push și în aplicație printr-un singur API unificat.
Alege un plan VPS pentru Novu
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Novu
Novu este o platformă de infrastructură de notificare open-source care oferă echipelor de produs și inginerie un singur API pentru a trimite notificări prin fiecare canal — email, SMS, notificări push, în aplicație și chat. În loc să integreze furnizori separați pentru fiecare canal, Novu rutează toate notificările printr-un singur sistem cu un constructor vizual de fluxuri de lucru, preferințe de canal per utilizator și un jurnal de livrare pentru depanarea trimiterilor eșuate.
Auto-găzduirea Novu păstrează conținutul notificărilor, datele abonaților și acreditările furnizorilor în întregime pe propria infrastructură. Nu există taxe per notificare, nicio dată nu părăsește serverele tale și control complet asupra limitelor de rată și politicilor de reîncercare — ceea ce o face alegerea potrivită pentru aplicațiile sensibile la confidențialitate și echipele care au nevoie de costuri previzibile pentru notificări la scară.
Funcționalități cheie ale Novu
Livrare multicanal
Trimite notificări prin email, SMS, push, in-app și chat printr-un singur API, fără a integra fiecare furnizor separat.
Constructor vizual de flux de lucru
Concepe secvențe de notificare în mai mulți pași cu logică de ramificare și întârzieri, folosind un editor drag-and-drop — fără a fi necesar cod.
Peste 50 de integrări cu furnizori
Conectează-te la SendGrid, Twilio, FCM, Slack și la peste 50 de alți furnizori cu integrări predefinite, gestionate în întregime din interfața panoului de bord.
Preferințe abonat
Permite utilizatorilor să controleze ce canale de notificare primesc per subiect, reducând dezabonările și îmbunătățind implicarea pe termen lung.
Observabilitate livrare
Poți inspecta starea fiecărei notificări într-un jurnal de livrare în timp real cu numărul de reîncercări, răspunsurile furnizorului și detaliile erorilor.
De ce să rulezi Novu pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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