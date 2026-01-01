Novu este o platformă de infrastructură de notificare open-source care oferă echipelor de produs și inginerie un singur API pentru a trimite notificări prin fiecare canal — email, SMS, notificări push, în aplicație și chat. În loc să integreze furnizori separați pentru fiecare canal, Novu rutează toate notificările printr-un singur sistem cu un constructor vizual de fluxuri de lucru, preferințe de canal per utilizator și un jurnal de livrare pentru depanarea trimiterilor eșuate.

Auto-găzduirea Novu păstrează conținutul notificărilor, datele abonaților și acreditările furnizorilor în întregime pe propria infrastructură. Nu există taxe per notificare, nicio dată nu părăsește serverele tale și control complet asupra limitelor de rată și politicilor de reîncercare — ceea ce o face alegerea potrivită pentru aplicațiile sensibile la confidențialitate și echipele care au nevoie de costuri previzibile pentru notificări la scară.