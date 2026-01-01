Instalează Wingfit cu un singur click.
Aplicație de fitness minimalistă, open-source, pentru înregistrarea antrenamentelor, urmărirea exercițiilor și monitorizarea progresului personal în mod privat.
Alege un plan VPS pentru Wingfit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wingfit
Wingfit este o aplicație minimalistă de monitorizare a fitnessului cu auto-găzduire, axată pe simplitate și confidențialitate. Oferă o interfață curată pentru înregistrarea antrenamentelor, monitorizarea seturilor și repetărilor de exerciții și urmărirea progresului personal în fitness de-a lungul timpului, fără reclame, abonamente sau partajarea datelor cu servicii terțe.
Auto-găzduirea Wingfit pe un VPS îți menține toate datele de fitness complet private pe propria infrastructură. Implementarea ușoară cu un singur serviciu nu necesită o bază de date externă, făcând configurarea rapidă și întreținerea minimă, oferindu-ți în același timp un jurnal de fitness permanent accesibil din orice browser.
Funcționalități cheie ale Wingfit
Înregistrarea antrenamentelor
Înregistrează exercițiile individuale cu seturi, repetări și greutăți pentru a construi o înregistrare completă a fiecărei sesiuni de antrenament.
Urmărirea progresului
Monitorizează tendințele de forță și volum în timp pentru a măsura progresul în fitness și a identifica zonele de îmbunătățire.
Design axat pe confidențialitate
Toate datele de fitness rămân pe VPS-ul tău, fără sincronizare în cloud de la terți, analize sau publicitate.
Implementare ușoară
Containerul cu un singur serviciu, cu cerințe minime de resurse, face Wingfit ușor de rulat alături de alte aplicații.
De ce să rulezi Wingfit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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