Wingfit este o aplicație minimalistă de monitorizare a fitnessului cu auto-găzduire, axată pe simplitate și confidențialitate. Oferă o interfață curată pentru înregistrarea antrenamentelor, monitorizarea seturilor și repetărilor de exerciții și urmărirea progresului personal în fitness de-a lungul timpului, fără reclame, abonamente sau partajarea datelor cu servicii terțe.

Auto-găzduirea Wingfit pe un VPS îți menține toate datele de fitness complet private pe propria infrastructură. Implementarea ușoară cu un singur serviciu nu necesită o bază de date externă, făcând configurarea rapidă și întreținerea minimă, oferindu-ți în același timp un jurnal de fitness permanent accesibil din orice browser.