Instalează Bytebase cu un singur click.
Platformă DevOps pentru baze de date cu sursă deschisă pentru revizuirea, aprobarea și implementarea în siguranță a modificărilor de schemă în diverse medii.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bytebase
Bytebase este o platformă DevOps open-source pentru baze de date care aduce disciplina ingineriei software în gestionarea modificărilor bazelor de date. În timp ce majoritatea echipelor se bazează pe scripturi SQL ad-hoc sau aprobări informale de la DBA, Bytebase oferă fluxuri de lucru de revizuire structurate, conducte de implementare multi-mediu și peste 200 de reguli de revizuire SQL încorporate care reflectă modul în care este livrat codul aplicației.
Suportă peste 20 de sisteme de baze de date — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake și multe altele — dintr-o singură interfață web. Auto-găzduirea păstrează credențialele bazei de date și istoricul modificărilor în întregime în cadrul propriei infrastructuri, fără ca niciun serviciu terț să acceseze vreodată schemele sau datele tale.
Funcționalități cheie ale Bytebase
Fluxuri de lucru pentru modificări ale bazei de date
Dirijează fiecare migrare de schemă prin pași configurabili de revizuire și aprobare înainte de a ajunge în orice mediu de baze de date.
Revizuire SQL încorporată
Peste 200 de reguli detectează automat anti-modele, indecși lipsă și operațiuni distructive înainte ca o modificare să fie aprobată.
Integrare GitOps
Conectează Bytebase la depozitul tău Git, astfel încât migrările bazelor de date să urmeze același proces de pull-request ca și codul aplicației.
Implementări multi-mediu
Definește fluxuri ordonate pentru mediile de dezvoltare, testare și producție, cu porți de aprobare obligatorii la fiecare etapă.
Audit și conformitate
Fiecare migrare și aprobare este înregistrată într-un jurnal inalterabil cu marcaje temporale și atribuirea utilizatorului, susținând SOC 2 și cadre similare.
De ce să rulezi Bytebase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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