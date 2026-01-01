Bytebase este o platformă DevOps open-source pentru baze de date care aduce disciplina ingineriei software în gestionarea modificărilor bazelor de date. În timp ce majoritatea echipelor se bazează pe scripturi SQL ad-hoc sau aprobări informale de la DBA, Bytebase oferă fluxuri de lucru de revizuire structurate, conducte de implementare multi-mediu și peste 200 de reguli de revizuire SQL încorporate care reflectă modul în care este livrat codul aplicației.

Suportă peste 20 de sisteme de baze de date — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake și multe altele — dintr-o singură interfață web. Auto-găzduirea păstrează credențialele bazei de date și istoricul modificărilor în întregime în cadrul propriei infrastructuri, fără ca niciun serviciu terț să acceseze vreodată schemele sau datele tale.