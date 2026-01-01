Implementează DocuSeal printr-un singur click.
Platformă open-source de e-semnătură gratuită pentru crearea, trimiterea și gestionarea fluxurilor de lucru de semnare a documentelor.
Alege un plan VPS pentru DocuSeal
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DocuSeal
DocuSeal este o platformă gratuită, open-source, de semnare electronică a documentelor care oferă capabilitățile esențiale ale serviciilor comerciale precum DocuSign și PandaDoc — plasare de câmpuri prin drag-and-drop, multiple tipuri de semnături, mementouri automate și piste complete de audit — fără costuri de abonament sau taxe per document.
Găzduirea DocuSeal pe propriul tău VPS înseamnă că contractele, acordurile și documentele semnate sunt stocate în întregime pe propria ta infrastructură. Documentele de afaceri sensibile nu trec niciodată printr-o platformă terță, ceea ce simplifică conformitatea cu GDPR și alte cerințe de protecție a datelor, oferindu-ți în același timp stocare nelimitată de documente și capacitate de procesare.
Funcționalități cheie ale DocuSeal
Constructor de formulare drag-and-drop
Plasează câmpuri pentru semnătură, inițiale, date și câmpuri de formular personalizate oriunde pe un PDF folosind un editor vizual — nu este necesară codificarea.
Multiple tipuri de semnături
Semnatarii pot desena, tasta sau încărca semnătura lor, adaptându-se preferințelor personale pe orice dispozitiv.
Trimitere în masă
Trimite același document sutelor de semnatari odată, făcând distribuția în masă a contractelor rapidă și ușor de gestionat.
Reamintiri automatizate
Notificările de semnătură în așteptare sunt trimise automat, reducând necesitatea urmăririi manuale pentru a închide documentele la timp.
Șabloane de documente
Salvează șabloane de documente reutilizabile, astfel încât fluxurile de lucru recurente, precum NDA-urile sau formularele de integrare, să poată fi lansate în câteva secunde.
De ce să rulezi DocuSeal pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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