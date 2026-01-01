Implementează Dufs printr-o instalare cu un singur click.
Server de fișiere auto-găzduit ușor, cu o interfață web curată, suport WebDAV și control al accesului per-cale.
Alege un plan VPS pentru Dufs
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dufs
Dufs este un server de fișiere open-source ușor, care îți permite să navighezi, să încarci, să descarci și să gestionezi fișiere printr-o interfață web curată. Suportă WebDAV, astfel încât poți monta spațiul tău de stocare ca o unitate de rețea pe Windows, macOS sau Linux folosind orice client standard de gestionare a fișierelor — nu este necesar niciun software suplimentar pe dispozitivul de conectare.
Găzduirea Dufs pe propriul tău VPS îți menține fișierele pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin, fără taxe de stocare în cloud, fără limite de dimensiune a fișierelor impuse de furnizor și fără acces terț la datele tale. Configurează reguli de acces de citire-scriere sau doar de citire per director, protejează căile cu credențiale și partajează fișiere în siguranță prin HTTPS prin integrarea Traefik încorporată.
Funcționalități cheie ale Dufs
Browser de fișiere Web
Navighează, încarcă, descarcă, redenumește și șterge fișiere din orice browser fără a instala software client suplimentar.
Protocol WebDAV
Montează serverul tău Dufs ca o unitate de rețea nativă pe Windows, macOS sau Linux, folosind suportul WebDAV încorporat al sistemului de operare.
Control acces per-cale
Aplică reguli distincte de citire-scriere sau doar de citire directoarelor diferite, fiecare protejat de credențiale individuale.
Căutare și previzualizare fișier
Caută în fișierele tale stocate după nume și previzualizează formate comune precum imagini, text și video direct în browser.
Container unic
Rulează ca un singur container ușor, fără o bază de date externă — ușor de făcut backup, de migrat și de întreținut.
De ce să rulezi Dufs pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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