Dufs este un server de fișiere open-source ușor, care îți permite să navighezi, să încarci, să descarci și să gestionezi fișiere printr-o interfață web curată. Suportă WebDAV, astfel încât poți monta spațiul tău de stocare ca o unitate de rețea pe Windows, macOS sau Linux folosind orice client standard de gestionare a fișierelor — nu este necesar niciun software suplimentar pe dispozitivul de conectare.

Găzduirea Dufs pe propriul tău VPS îți menține fișierele pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin, fără taxe de stocare în cloud, fără limite de dimensiune a fișierelor impuse de furnizor și fără acces terț la datele tale. Configurează reguli de acces de citire-scriere sau doar de citire per director, protejează căile cu credențiale și partajează fișiere în siguranță prin HTTPS prin integrarea Traefik încorporată.