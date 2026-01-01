Syncthing este un instrument descentralizat de sincronizare a fișierelor care sincronizează continuu fișierele între dispozitivele tale fără niciun server central. Toate datele rămân pe dispozitivele tale și sunt transferate cu criptare TLS și confidențialitate perfectă în avans — fără intermediari cloud, fără a fi necesar un cont.

Găzduirea Syncthing pe un VPS creează un nod de sincronizare persistent care rămâne online 24/7, asigurând că toate dispozitivele tale rămân actualizate chiar și atunci când unele sunt offline. Cu suport pentru versionarea folderelor, gestionarea conflictelor și clienți multi-platformă, Syncthing este alternativa care prioritizează confidențialitatea la Dropbox și Google Drive.