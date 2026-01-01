Implementează Syncthing cu un singur click.
Sincronizare de fișiere peer-to-peer cu sursă deschisă, care îți păstrează datele private și criptate pe toate dispozitivele.
Alege un plan VPS pentru Syncthing
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Syncthing
Syncthing este un instrument descentralizat de sincronizare a fișierelor care sincronizează continuu fișierele între dispozitivele tale fără niciun server central. Toate datele rămân pe dispozitivele tale și sunt transferate cu criptare TLS și confidențialitate perfectă în avans — fără intermediari cloud, fără a fi necesar un cont.
Găzduirea Syncthing pe un VPS creează un nod de sincronizare persistent care rămâne online 24/7, asigurând că toate dispozitivele tale rămân actualizate chiar și atunci când unele sunt offline. Cu suport pentru versionarea folderelor, gestionarea conflictelor și clienți multi-platformă, Syncthing este alternativa care prioritizează confidențialitatea la Dropbox și Google Drive.
Funcționalități cheie ale Syncthing
Fără server central
Fișierele se sincronizează direct între dispozitivele tale, fără stocare cloud de la terți, păstrând datele tale în întregime sub controlul tău.
Criptare end-to-end
Toate transferurile utilizează TLS cu secretizare perfectă a transmiterii, asigurând că fișierele tale nu pot fi interceptate sau citite de nimeni altcineva.
Moduri flexibile de director
Configurează folderele ca doar de trimis, doar de primit sau bidirecționale pentru a controla exact cum circulă datele între dispozitive.
Versionare fișiere
Păstrează versiunile istorice ale fișierelor modificate sau șterse cu politici de retenție configurabile pentru a recupera din modificări accidentale.
Clienți multiplatformă
Clienții nativi pentru Linux, Windows, macOS și Android mențin fiecare dispozitiv sincronizat de la un singur nod VPS persistent.
De ce să rulezi Syncthing pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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