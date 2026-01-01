Implementează Plane cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de management de proiect pentru urmărirea problemelor, cicluri de sprint și planificarea foilor de parcurs ale produselor — o alternativă auto-găzduită la Jira și Linear.
Alege un plan VPS pentru Plane
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plane
Plane este o platformă puternică de management de proiect open-source care servește ca o alternativă modernă la Jira, Linear, Monday.com și ClickUp. Echipele urmăresc problemele, derulează cicluri de sprint cu diagrame burn-down, planifică foile de parcurs ale produselor și colaborează în timp real — totul fără prețuri per utilizator sau ca datele să părăsească infrastructura ta.
Implementarea self-hosted include PostgreSQL, cache Valkey, coadă de mesaje RabbitMQ și stocare de obiecte MinIO pentru o configurare complet autonomă. Spre deosebire de instrumentele de proiect SaaS care taxează per loc, rularea Plane pe VPS-ul tău oferă utilizatori și proiecte nelimitate la un cost fix de infrastructură cu proprietate completă asupra datelor.
Funcționalități cheie ale Plane
Urmărirea problemelor
Creează și gestionează elemente de lucru cu text îmbogățit, atașamente de fișiere, sub-probleme și referințe între proiecte într-o singură vizualizare centralizată.
Cicluri de sprint
Rulează sprinturi agile cu diagrame burn-down și urmărirea dinamicii echipei pentru a menține ritmul de dezvoltare conform programului.
Foi de parcurs ale produselor
Planifică și comunică direcția produsului cu foi de parcurs vizuale care se leagă direct de problemele și modulele care contribuie la fiecare etapă.
Colaborare în timp real
Actualizările în timp real asigură că fiecare membru al echipei vede cea mai recentă stare a problemei, comentariile și sarcinile, fără reîmprospătări manuale.
Vizualizări personalizabile
Construiește vizualizări filtrate de tip tabel, listă și calendar care pot fi salvate și partajate în cadrul echipei pentru o vizibilitate consistentă a proiectului.
Module și statistici
Grupează problemele conexe în module pentru proiecte complexe, apoi urmărește progresul cu analize integrate și vizualizări de tendințe.
De ce să rulezi Plane pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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