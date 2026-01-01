Implementează Photofield cu instalare printr-un singur click.
Galerie foto auto-găzduită, axată pe viteză, care redă mii de imagini într-o cronologie fluidă și zoomabilă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Photofield
Photofield este o galerie foto open-source, cu un singur fișier executabil, construită în jurul unei singure obsesii: viteza. În loc să pagineze fotografiile în miniaturi mici, randează mii de imagini simultan pe o pânză continuă, cu zoom, încărcând progresiv segmente de rezoluție mai mare pe măsură ce navighezi și faci zoom. Rezultatul se simte mai aproape de un vizualizator de imagini desktop decât de o galerie web tipică.
Găzduirea Photofield pe propriul VPS păstrează fotografiile originale și metadatele lor EXIF în infrastructura pe care o controlezi, mai degrabă decât într-un serviciu foto SaaS. Directorul sursă este montat doar pentru citire, astfel încât galeria nu poate modifica sau șterge niciodată originalele, ceea ce o face un frontend sigur, neinvaziv, pentru o arhivă existentă sincronizată prin rsync, SCP sau Syncthing.
Funcționalități cheie ale Photofield
Cronologie cu zoom
Poți naviga și ajusta zoom-ul prin zeci de mii de fotografii pe o singură pânză continuă cu streaming de dale multi-rezoluție.
Implementare single-binary
Un binar Go încorporează interfața de utilizator, baza de date de geolocalizare și indexatorul, astfel încât containerul pornește în câteva secunde fără niciun serviciu extern de bază de date.
Bibliotecă doar pentru citire
Directorul foto este montat doar pentru citire, astfel încât galeria să nu poată niciodată modifica, redenumi sau șterge fișierele originale în timpul indexării.
Geocodare inversă locală
Baza de date de geolocație integrată rezolvă coordonatele GPS EXIF în denumiri de locuri complet offline, fără apeluri API către hărți terțe.
Indexare rapidă
Indexerul scanează fotografii noi cu mii de fișiere pe secundă pe SSD-uri și actualizează galeria progresiv fără a bloca navigarea.
Opțional căutare AI
Conectează o gazdă externă Photofield AI pentru a activa căutarea semantică de imagini și detecția facială în întreaga colecție.
De ce să rulezi Photofield pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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