Implementează PhotoPrism printr-un singur click.
Aplicație de gestionare a fotografiilor alimentată de AI, care organizează, etichetează și caută automat biblioteca ta de fotografii fără a încărca în cloud-uri terțe.
Alege un plan VPS pentru PhotoPrism
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PhotoPrism
PhotoPrism este o platformă de gestionare a fotografiilor care prioritizează confidențialitatea, utilizând inteligența artificială pentru a clasifica, eticheta și căuta automat întreaga ta colecție de fotografii. Recunoașterea facială, detectarea obiectelor și organizarea bazată pe locație funcționează local pe serverul tău — fotografiile tale nu părăsesc niciodată hardware-ul tău.
Auto-găzduirea PhotoPrism pe VPS-ul tău îți oferă o alternativă puternică la Google Photos și iCloud, care se scalează la milioane de imagini, suportă fișiere RAW și video 4K, și păstrează fiecare amintire sub controlul tău deplin, fără limite de stocare impuse de un plan de abonament terț.
Funcționalități cheie ale PhotoPrism
Etichetare bazată pe AI
Clasifică automat fotografiile după subiect, scenă și obiecte, folosind învățarea automată pe dispozitiv — fără a necesita procesare în cloud.
Recunoaștere facială
Grupează fotografiile după persoanele din ele, astfel încât să poți găsi instantaneu fiecare imagine a unui membru al familiei sau a unui prieten în întreaga ta bibliotecă.
Căutare puternică
Găsește fotografii folosind interogări în limbaj natural, precum „apus de soare pe plajă”, sau filtrează după dată, cameră, locație și etichete detectate automat, simultan.
Suport RAW și Video
Gestionează fișiere RAW de la camere profesionale, HEIF de pe iPhone-uri și clipuri video 4K cu transcodare automată pentru redare în browser.
Locație și Vizualizare hartă
Afișează fotografii geotagged pe o hartă interactivă și le grupează automat după locație pentru navigare geografică.
De ce să rulezi PhotoPrism pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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