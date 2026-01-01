LibrePhotos este o platformă de gestionare a fotografiilor auto-găzduită, open-source, care aduce organizarea bazată pe inteligență artificială în biblioteca ta personală de fotografii. Spre deosebire de Google Photos sau iCloud, fiecare imagine rămâne pe propriul tău server — fără limite de încărcare, fără taxe de abonament și fără acces terților la amintirile tale. Procesează automat fotografiile tale cu recunoaștere facială, detecție a scenelor și căutare semantică, astfel încât să poți găsi orice imagine fără etichetare manuală.

Auto-găzduirea LibrePhotos pe un VPS îți oferă control complet asupra celor mai personale date ale tale. Toată procesarea ML rulează local — gruparea facială, geocodarea inversă și detecția obiectelor au loc pe serverul tău, fără apeluri către servicii externe de inteligență artificială. Fie că migrezi de la un serviciu de fotografii în cloud sau construiești o arhivă privată de familie, LibrePhotos oferă o alternativă rafinată, cu funcționalități complete.