Implementează LibrePhotos cu instalare printr-un singur click.
Gestionare foto auto-găzduită cu recunoaștere facială automată, detecție de obiecte și căutare bazată pe inteligența artificială pentru întreaga ta colecție.
Alege un plan VPS pentru LibrePhotos
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LibrePhotos
LibrePhotos este o platformă de gestionare a fotografiilor auto-găzduită, open-source, care aduce organizarea bazată pe inteligență artificială în biblioteca ta personală de fotografii. Spre deosebire de Google Photos sau iCloud, fiecare imagine rămâne pe propriul tău server — fără limite de încărcare, fără taxe de abonament și fără acces terților la amintirile tale. Procesează automat fotografiile tale cu recunoaștere facială, detecție a scenelor și căutare semantică, astfel încât să poți găsi orice imagine fără etichetare manuală.
Auto-găzduirea LibrePhotos pe un VPS îți oferă control complet asupra celor mai personale date ale tale. Toată procesarea ML rulează local — gruparea facială, geocodarea inversă și detecția obiectelor au loc pe serverul tău, fără apeluri către servicii externe de inteligență artificială. Fie că migrezi de la un serviciu de fotografii în cloud sau construiești o arhivă privată de familie, LibrePhotos oferă o alternativă rafinată, cu funcționalități complete.
Funcționalități cheie ale LibrePhotos
Recunoaștere facială
Grupează automat fețele din întreaga ta bibliotecă, astfel încât să poți eticheta persoanele o singură dată și să găsești instantaneu fiecare fotografie în care apar.
Căutare foto bazată pe AI
Căută-ți fotografiile după obiecte, scene și descrieri folosind învățare automată pe dispozitiv — nu este necesar un API cloud.
Organizare foto automată
Vizualizările cronologice și de album cu grupare bazată pe evenimente, geocodare inversă și extragerea metadatelor EXIF îți organizează biblioteca fără efort manual.
Suport multi-utilizator
Partajează-ți serverul foto cu membrii familiei, fiecare cu propria bibliotecă, domeniu de recunoaștere facială și controale de acces.
Suport Raw și video
Gestionează fișiere RAW, formate HEIC/HEIF și videoclipuri alături de fișiere JPEG standard, păstrând calitatea integrală a imaginii și metadatele.
De ce să rulezi LibrePhotos pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Immich
Immich este o soluție cu auto-găzduire de înaltă performanță pentru gestionarea fotografiilor și videoclipurilor
Airsonic Advanced
Redă în flux biblioteci muzicale personale printr-un server API compatibil cu Subsonic