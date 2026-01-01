Implementează-ți OpenVPN Access Server cu o instalare printr-un singur click.
Server SSL VPN de nivel enterprise cu o consolă de administrare web, un portal pentru clienți cu autoservire și suport pentru toate platformele principale.
Alege un plan VPS pentru OpenVPN Access Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server este soluția VPN de nivel comercial, construită pe protocolul OpenVPN open-source dovedit. Acesta adaugă o interfață de administrare puternică bazată pe web, configurare automată a clientului și autentificare multi-factor pentru a face implementarea unui VPN securizat accesibilă oricărei organizații. Două conexiuni simultane gratuite sunt incluse implicit, cu licențiere disponibilă pentru echipe mai mari.
Găzduirea Access Server pe propriul tău VPS îți oferă o adresă IP statică dedicată, control complet asupra cheilor de criptare și politicilor de acces, și nicio infrastructură partajată cu alte organizații. Spre deosebire de serviciile VPN găzduite, traficul tău nu trece niciodată printr-o terță parte — ceea ce îl face alegerea potrivită pentru afacerile cu cerințe stricte de securitate sau conformitate.
Funcționalități cheie ale OpenVPN Access Server
Consolă de administrator web
Configurează utilizatorii, autentificarea, rețelistica și setările VPN avansate printr-o interfață completă bazată pe browser, fără a utiliza linia de comandă.
Descărcări client cu un singur clic
Portalul de autoservire pentru clienți permite utilizatorilor să descarce clienți VPN preconfigurați pentru Windows, macOS, Linux, iOS și Android cu un singur clic.
Autentificare flexibilă
Suportă conturi locale, LDAP, RADIUS, SAML și PAM, astfel încât Access Server se integrează cu infrastructura ta de identitate existentă, fără gestionarea duplicată a utilizatorilor.
Control acces granular
Politicile de rețea per utilizator și per grup îți permit să restricționezi ce resurse poate accesa fiecare utilizator, impunând acces cu privilegii minime în întreaga ta rețea.
Tunelare divizată
Redirecționează doar traficul specific prin VPN, în timp ce permiți altui trafic să utilizeze conexiunea locală direct, echilibrând securitatea cu performanța pentru lucrătorii la distanță.
De ce să rulezi OpenVPN Access Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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