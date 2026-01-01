Instalează Easy!Appointments cu un singur click.
Sistem gratuit open-source de programare a întâlnirilor cu auto-programare pentru clienți, calendare multi-furnizor și notificări automate prin email.
Alege un plan VPS pentru Easy!Appointments
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Easy!Appointments
Easy!Appointments este o platformă de programare cuprinzătoare, open-source, care permite afacerilor bazate pe servicii să ofere programări online fără a plăti taxe per rezervare sau a accepta blocarea pe platformă. Clienții văd disponibilitatea în timp real și își rezervă singuri intervale, reducând întreruperile telefonice și gestionarea manuală a calendarului pentru personal.
Sistemul suportă mai mulți furnizori de servicii cu calendare independente, formulare de rezervare personalizabile și memento-uri automate prin email care reduc ratele de neprezentare. Sincronizarea cu Google Calendar menține programările în sincronizare cu instrumentele pe care personalul le utilizează deja. Industrii de la sănătate și frumusețe la consultanță și educație se bazează pe Easy!Appointments pentru interfața sa curată și configurația flexibilă. Această implementare asociază aplicația cu o bază de date MySQL pentru persistența fiabilă a datelor de programare.
Funcționalități cheie ale Easy!Appointments
Client auto-rezervare
Clienții vizualizează disponibilitatea în timp real și își programează întâlniri online, fără a mai fi nevoie să comunice cu personalul.
Calendare multi-furnizor
Gestionează calendarele individuale și intervalele de disponibilitate pentru fiecare furnizor de servicii, prevenind rezervările duble între echipe.
Notificări automate
Trimite emailuri de confirmare și de reamintire automat, reducând ratele de neprezentare fără nicio urmărire manuală.
Sincronizare Google Calendar
Sincronizează rezervările cu Google Calendar, astfel încât prestatorii să vadă programările alături de restul programului lor.
Formulare de rezervare personalizabile
Personalizează câmpurile pe care clienții le completează la rezervare pentru a colecta informațiile de care are nevoie fiecare tip de serviciu.
De ce să rulezi Easy!Appointments pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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