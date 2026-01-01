Swing Music oferă colecției tale audio personale experiența de calitate de streaming pe care o oferă serviciile comerciale — fără taxe de abonament, restricții de licențiere sau compresie audio. Scanează automat folderele tale de muzică, extrage metadatele și organizează totul după artist, album și gen cu o interfață web rafinată care include coperta albumului, afișarea versurilor și mixuri zilnice personalizate generate din istoricul tău de ascultare.

Auto-găzduirea pe VPS-ul tău îți oferă acces la distanță fiabil la biblioteca ta de oriunde, fără a depinde de vitezele de upload de acasă sau de IP-uri dinamice. Formatele FLAC și lossless sunt redate nativ, astfel încât fidelitatea audio nu este niciodată compromisă, iar profilurile multi-utilizator înseamnă că întreaga familie poate partaja o singură bibliotecă, păstrând în același timp istorice de ascultare separate.