Implementează Swing Music cu un singur click.
Server de streaming muzical cu auto-găzduire, cu o interfață similară Spotify pentru colecția ta personală de muzică, mixuri zilnice, versuri și suport FLAC.
Alege un plan VPS pentru Swing Music
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Swing Music
Swing Music oferă colecției tale audio personale experiența de calitate de streaming pe care o oferă serviciile comerciale — fără taxe de abonament, restricții de licențiere sau compresie audio. Scanează automat folderele tale de muzică, extrage metadatele și organizează totul după artist, album și gen cu o interfață web rafinată care include coperta albumului, afișarea versurilor și mixuri zilnice personalizate generate din istoricul tău de ascultare.
Auto-găzduirea pe VPS-ul tău îți oferă acces la distanță fiabil la biblioteca ta de oriunde, fără a depinde de vitezele de upload de acasă sau de IP-uri dinamice. Formatele FLAC și lossless sunt redate nativ, astfel încât fidelitatea audio nu este niciodată compromisă, iar profilurile multi-utilizator înseamnă că întreaga familie poate partaja o singură bibliotecă, păstrând în același timp istorice de ascultare separate.
Funcționalități cheie ale Swing Music
Streaming audio fără pierderi
Redă în flux FLAC și alte formate lossless nativ, fără transcodare sau compresie, păstrând întreaga calitate audio a înregistrărilor tale.
Mixuri zilnice
Generează playlisturi personalizate din istoricul tău de ascultări, scoțând la iveală albume pe care nu le-ai ascultat recent și menținând biblioteca ta actualizată.
Afișare versuri
Afișează versuri sincronizate în timpul redării, astfel încât să poți urmări fără a comuta la o aplicație separată sau la o filă de browser.
Last.fm scrobbling
Înregistrează automat fiecare melodie pe care o redai pe Last.fm, menținând statisticile tale de ascultare și recomandările muzicale actualizate.
Profiluri multi-utilizator
Fiecare utilizator își menține propriul istoric de ascultare, favoritele și recomandările, în timp ce partajează aceeași bibliotecă muzicală pe server.
De ce să rulezi Swing Music pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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