Implementează Littlelink-Server cu instalare printr-un singur click.
Alternativă Linktree fără stare, auto-găzduită, pentru pagini de bio ale creatorilor, cu zeci de butoane de brand social încorporate.
Alege un plan VPS pentru Littlelink-Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Littlelink-Server
Littlelink-Server este un serviciu de link-in-bio ușor, open-source, fără stare, construit ca o alternativă self-hosted la Linktree. Acesta redă o singură pagină de destinație care agregă toate link-urile tale importante – profiluri sociale, canale de conținut, email, pagini de donații – în spatele unei singure adrese URL scurte pe care o poți pune în orice biografie.
Deoarece întreaga pagină este generată din variabile de mediu, nu există o bază de date, niciun panou de administrare și niciun preț per utilizator. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS menține traficul vizitatorilor, brandingul și analizele pe o infrastructură pe care o controlezi, cu proprietate deplină asupra domeniului și zero date partajate cu o platformă terță.
Funcționalități cheie ale Littlelink-Server
Container fără stare
Nu este necesară nicio bază de date sau stocare persistentă - întreaga pagină este redată din variabilele de mediu, făcând implementările rapide și de unică folosință.
150+ butoane de brand
Vine cu butoane native, recunoscute pentru GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify și peste o sută de alte servicii din start.
Teme luminoase și întunecate
Alege între modurile de prezentare integrate, deschis și închis, pentru a se potrivi cu brandul tău personal, fără a scrie CSS personalizat.
Ordine personalizată a butoanelor
Rearanjează linkurile care apar primele folosind o listă simplă, separată prin virgulă, astfel încât cele mai importante destinații să rămână vizibile fără a derula.
Metadate Open Graph
Include tag-uri configurabile Open Graph și Twitter Card, astfel încât previzualizările pe platformele sociale să afișeze avatarul, numele și biografia ta în mod clar.
Statistici Umami opționale
Se integrează cu Umami auto-găzduit pentru a urmări clicurile pe linkuri în mod privat, fără cookie-uri terțe sau trackere externe.
De ce să rulezi Littlelink-Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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